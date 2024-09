Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navštívi hornú Nitru

Bánovce nad Bebravou 9. septembra (TASR) - Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská spolu s jej tímom navštívi Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Topoľčany. Úrad komisárky chce počas výjazdových dní od utorka (10. 9.) do štvrtka (12. 9.) okrem iného zistiť, ako je nastavená pomoc štátu týmto osobám v regióne. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) Štefánia Kačalková.



"Výjazdové dni organizuje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom posilniť presadzovanie záujmov ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti, spolupráce s nimi priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv takýchto osôb," uviedla Kačalková.



Úrad chce počas dní aj konzultovať s ľuďmi so zdravotným postihnutím problémy, ktoré sa ich týkajú, skúmať ich názory, podporovať ich záujem o verejné otázky a presvedčiť sa, ako je pre nich v danom regióne nastavená pomoc štátu.



Deň s komisárkou potrvá v každom meste od rána až do neskorých popoludňajších hodín. Predpoludním sa tím komisárky stretne s predstaviteľmi a zástupcami miest, zamestnancami štátnych, verejných aj mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím. Zároveň v každom meste alebo jeho blízkom okolí navštívi niekoľko zariadení alebo škôl venujúcich sa ľuďom/deťom so zdravotným postihnutím," priblížila Kačalková.



Popoludní vždy od 14.00 h do 16.00 h bude komisárka a jej kolegyne podľa nej k dispozícii verejnosti. "V Bánovciach nad Bebravou v Mestskom kultúrnom stredisku, v Partizánskom v Klube spoločenských organizácií - dennom centre mesta a v Topoľčanoch v Dome kultúry," doplnila.



Organizovanie výjazdových dní označila komisárka za veľmi dôležitú súčasť činnosti úradu. "Môžeme zistiť, v akých reálnych podmienkach žijú ľudia so zdravotným postihnutím v jednotlivých mestách, akú podporu im ich mestá poskytujú a ako jednotlivé samosprávy spolupracujú s organizáciami zastupujúcimi ľudí so zdravotným postihnutím," zdôraznila Stavrovská.