Komisárka pre zdravotne postihnutých navštívi mestá v Žilinskom kraji

Ružomberok 20. augusta (TASR) - Komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská uskutoční od utorka do štvrtka (22. 8.) výjazdové dni v Ružomberku, Námestove a Tvrdošíne. Deň s komisárkou potrvá v každom meste od rána až do neskorých popoludňajších hodín. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu komisára Štefánia Kačalková.



V Ružomberku komisárka navštívi Centrum sociálnych služieb Trojlístok. V Námestove sa stretne s klientmi denného stacionára Dom Charitas Bl. Zdenky Schellingovej, ale aj so seniormi Centra sociálnych služieb Námestovo. V Tvrdošíne zavítajú do Centra sociálnych služieb Orava. Popoludní od 14.30 do 17.00 h bude komisárka a jej kolegyne k dispozícii verejnosti. "V Ružomberku vo veľkej zasadačke mestského úradu, v Námestove vo veľkej zasadačke mestského úradu a napokon v Tvrdošíne v Mestskom kultúrnom stredisku. Obyvatelia môžu prísť osobne podať podnet alebo sa poradiť v súvislosti s ochranou práv ľudí so zdravotným postihnutím," povedala hovorkyňa.



Od roku 2016 úrad zrealizoval celkovo 49 výjazdových dní po celom Slovensku. V Ružomberku je jubilejný 50. výjazdový deň. "Môžeme zistiť, v akých reálnych podmienkach žijú ľudia so zdravotným postihnutím v mestách, akú podporu im ich mestá poskytujú a ako samosprávy spolupracujú s organizáciami zastupujúcimi ľudí so zdravotným postihnutím," zdôraznila Stavrovská.



Výjazdové dni organizujú s cieľom posilniť presadzovanie záujmov ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti a spolupracovať s nimi. Tiež konzultovať s ľuďmi so zdravotným postihnutím problémy, ktoré sa ich týkajú, skúmať ich názory, podporovať ich záujem o verejné otázky a presvedčiť sa, ako je pre nich nastavená pomoc štátu.