Bratislava upravila činnosť komisie pre diela vo verejnom priestore

Bratislava 19. apríla (TASR) - Mesto Bratislava chce byť aktívne v definovaní verejného priestoru vrátane umenia v ňom. Upravilo preto činnosť odbornej komisie, ktorá funguje pod novým názvom – komisia pre diela vo verejnom priestore, s novým štatútom a tiež novým zložením. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková.



Transformovaná komisia po novom pôsobí v zložení odborníkov z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, Galérie mesta Bratislavy a Metropolitného inštitútu Bratislavy. Komisiu dopĺňajú aj externí experti, ktorí vydávajú k hodnoteným zámerom svoje stanoviská. "Do komisie svojich zástupcov nominujú aj mestské časti, ktoré sa do hodnotenia zapájajú podľa lokality zvažovaného či plánovaného umiestnenia diela," spresnila hovorkyňa.



Ambíciou Bratislavy je prostredníctvom komisie a aj mestských organizácií v čo najväčšej možnej miere predchádzať formou odborných konzultácií neželanej praxi, a to už v počiatku kreovania zámeru. Magistrát zároveň avizuje aj prípravy manuálu umiestňovania diel vo verejnom priestore. Vzniknúť by mal v tomto roku v spolupráci mesta a mestských organizácií zastúpených v komisii.



"Predstavovať bude aktualizáciu existujúcej koncepcie. Manuál poskytne jasnou formou základné rámce, o ktoré je žiaduce sa pri vzniku a osádzaní diel opierať. S perspektívou, aby aj majitelia súkromných pozemkov a aj iniciátori, ktorí majú zámer umiestniť umelecké dielo vo verejnom priestore, bez ohľadu na vlastníctvo pozemku, využili konzultačné služby komisie a riadili sa princípmi z manuálu," vysvetlila Schmucková.



Cestu k dosiahnutiu kvality v umení vo verejnom priestore vidí hlavné mesto v realizovaní výtvarno-architektonických súťaží pre vznik a osadenie diel. Riešenie vidí aj v širokej edukácii.



Na území Bratislavy je podľa súčasných zisťovaní umiestnených vo verejnom priestore viac ako 570 diel vrátane fontán.