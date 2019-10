Komisia pre rómsku komunitu nevznikne, poslanci Rožňavy nesúhlasili

Rožňava 29. októbra (TASR) – Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rožňave na svojom poslednom zasadnutí neodsúhlasili návrh na zriadenie komisie pre rómsku komunitu. Zo 17 prítomných za návrh nezahlasoval ani jeden, pričom viacerým prekážalo napríklad to, že je nedostatočne pripravený a nezdôvodnený.



Niektorí zástupcovia občanov podotkli, že už v súčasnosti má MsZ viac komisií ako v minulosti a ďalšia by ešte viac zaťažila mestský rozpočet. „Ani jedna zo siedmich komisií, kde bol tento návrh prerokovaný, ho neodporučila. Vo finančnej komisii bola výhrada, že v ňom nie je pracovná náplň. Takisto bolo zvláštne zdôvodnené, že to má byť komisia pre rómsku komunitu v severnej časti mesta, tak sme sa zamýšľali, prečo len tam,“ povedal poslanec Ivan Kuhn s tým, že by mala pôsobiť aj v ďalších častiach Rožňavy.



Podľa poslanca a bývalého primátora Pavla Burdigu už mesto v minulosti takúto komisiu malo zriadenú a nefungovala tak, ako si predstavovali. „Neexistuje len severná časť mesta, je tu ešte napríklad Rožňava Baňa a tak ďalej. Je to možno na diskusiu a zváženie,“ podotkol Burdiga.



Ako ho doplnil poslanec Dionýz Kemény, aj v existujúcich komisiách sú zastúpení občania rómskeho etnika, preto nevidí dôvod na samostatnú komisiu.