Komisia urobila v okrese Banská Bystrica vyše 30 výjazdov

Banská Bystrica 30. septembra (TASR) - Predčasné parlamentné voľby v okrese Banská Bystrica boli pokojné a bezproblémové. Pre TASR to v sobotu potvrdila zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Banskej Bystrici Dagmar Albertová.



Banskobystrický okres mal 130 okrskov, najpočetnejší bol v krajskom meste, kde ich bolo 78. "Nezaznamenali sme také problémy, ktoré by bolo treba riešiť so štátnou volebnou komisiou. Počas dňa od 7.30 h sme urobili vyše 30 výjazdov do okrskov v rámci mesta a obišli sme tiež dediny. Ešte pred zatvorením volebných miestností sme boli v teréne," zhodnotila Albertová.



Ako dodala, podľa reakcií z okrskov bol záujem o tieto voľby oveľa vyšší než v predchádzajúcich voľbách.