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Komisia vyhodnotila tender na rekonštrukciu starej pošty v Trnave
Do verejného obstarávania sa zapojilo päť uchádzačov.
Autor TASR
Trnava 13. júla (TASR) - Odborná komisia vyhodnotila verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie niekdajšieho sídla poštového a telegrafného úradu na Radlinského ulici v Trnave. Z informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk vyplýva, že sa na prvom mieste umiestnila spoločnosť Metrostav Slovakia.
Do verejného obstarávania sa zapojilo päť uchádzačov. Víťazný návrh počíta s celkovou cenou na úrovni 4,28 milióna eur s DPH. Do zrekonštruovaných priestorov by sa mohli podľa trnavskej radnice na určitý čas presunúť zamestnanci z mestského úradu na Trhovej ulici, „čím sa zvýši užívateľský komfort minimálne po dobu, kým objekt na Trhovej ulici neprejde rekonštrukciou“. Mesto plánuje neskôr priestory budovy prenajímať.
Obnova sa dotýka celej fasády budovy zo strany vnútrobloku, ako aj zo strany Radlinského ulice. „Návrh obnovy počíta s ponechaním využitia stavby administratívnej budovy. Rekonštrukcia zachováva pamiatkové hodnoty objektu a rieši adaptáciu budovy na potreby mestského úradu vrátane rozšírenia kancelárskych priestorov, dopĺňa potrebnú technickú infraštruktúru, zabezpečuje inkluzívne prostredie, sanuje podzemnú vlhkosť, zvyšuje celkovú životnosť stavby,“ priblížilo mesto.
Zákazka má byť spolufinancovaná z externých zdrojov. V prípade podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom sa začiatok jej účinnosti bude viazať na skončenie kontroly Úradom pre verejné obstarávanie a uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorým bude preukázané rozpočtové krytie diela.
Do verejného obstarávania sa zapojilo päť uchádzačov. Víťazný návrh počíta s celkovou cenou na úrovni 4,28 milióna eur s DPH. Do zrekonštruovaných priestorov by sa mohli podľa trnavskej radnice na určitý čas presunúť zamestnanci z mestského úradu na Trhovej ulici, „čím sa zvýši užívateľský komfort minimálne po dobu, kým objekt na Trhovej ulici neprejde rekonštrukciou“. Mesto plánuje neskôr priestory budovy prenajímať.
Obnova sa dotýka celej fasády budovy zo strany vnútrobloku, ako aj zo strany Radlinského ulice. „Návrh obnovy počíta s ponechaním využitia stavby administratívnej budovy. Rekonštrukcia zachováva pamiatkové hodnoty objektu a rieši adaptáciu budovy na potreby mestského úradu vrátane rozšírenia kancelárskych priestorov, dopĺňa potrebnú technickú infraštruktúru, zabezpečuje inkluzívne prostredie, sanuje podzemnú vlhkosť, zvyšuje celkovú životnosť stavby,“ priblížilo mesto.
Zákazka má byť spolufinancovaná z externých zdrojov. V prípade podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom sa začiatok jej účinnosti bude viazať na skončenie kontroly Úradom pre verejné obstarávanie a uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorým bude preukázané rozpočtové krytie diela.