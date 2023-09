Komisia životného prostredia preverila situáciu pri Dunajskej Strede

Dunajská Streda 22. septembra (TASR) - Situáciu pri mieste, kde by mala medzi Dunajskou Stredou a obcami Veľké Dvorníky a Kútniky vzniknúť veľkorozmerná logistická hala, preverili na výjazdovom rokovaní poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Na verejnom prieskume komisie pre životné prostredie bolo prítomných aj viac ako dvesto obyvateľov dotknutej lokality, ktorí so zámerom developera nesúhlasia. TASR o tom informoval podpredseda komisie József Nagy.



Plánovaná investícia developerskej spoločnosti za zhruba 16 miliónov eur má mať rozlohu v prepočte zhruba 39 futbalových ihrísk. Hala plánovaného najväčšieho logistického parku na Slovensku by mala mať podľa zámeru dĺžku zhruba kilometer. Na celý areál sa počíta so záberom 28 hektárov jednej z najúrodnejších pôd nielen Žitného ostrova. Proti jej výstavbe je časť obyvateľov, ktorých stovky podpísali protestnú petíciu, občianski aktivisti, zástupcovia niektorých miestnych samospráv a ďalší. Poukazujú na neadekvátnosť umiestnenia, veľmi zlé dopravné napojenie, dopady na životné prostredie a kvalitu života dotknutého obyvateľstva. Hala s rozlohou 134.993 m2 má byť umiestnená, ako povedal Nagy, zhruba až 15 kilometrov od diaľnice, pričom v prevádzke bude najmenej 200 kamiónov denne. Súčasťou projektu je 303 parkovacích stojísk pre osobné autá, 47 miest pre nákladné autá a 144 miest na prekladiská pre kamióny na náklad a výklad tovaru.



Poslanci z komisie životného prostredia TTSK spolu s predsedom kraja Jozefom Viskupičom a jeho podpredsedom Józsefom Berényim po zistení situácie vyjadrili stanovisko, že krajská samospráva bude mať záujem vstúpiť do územného konania dostupnými možnosťami. Kraj chce pomôcť hľadať a ponúknuť investorovi náhradné riešenie vo forme iného pozemku, dopravne vhodnejšie umiestneného k diaľnici a nezaťažujúceho v takej miere životné prostredie.



"Tu nejde o nesúhlas s etablovaním projektu, ale región má už svoje skúsenosti s veľkými zámermi a ich dopadmi. Pri podobných investíciách musí byť jedna z najdôležitejších otázok, či po príchode firmy sa tamojším ľuďom bude žiť lepšie alebo horšie. A tu sa to do úvahy nebralo," konštatoval Nagy. Investície ako táto, ktoré sú veľkosťou na európskej úrovni, by mali mať, ako doplnil, komplex vyvolaných investícií na zlepšenie a to nielen z hľadiska zamestnanosti.