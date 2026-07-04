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Komisie v Trnavskom kraji zatiaľ nezaznamenali jediný podnet
Účasť je veľmi nízka, záujem vyjadriť svoj názor majú skôr starší ľudia.
Autor TASR
Trnava 4. júla (TASR) - Všetky volebné miestnosti v celom Trnavskom kraji by sa mali zatvoriť o 22.00 h. Ako potvrdili predsedovia piatich okresných volebných komisií v Trnave, Senici, Piešťanoch, Galante a Dunajskej Strede, počas dňa nezaznamenali žiadny podnet a referendum prebieha veľmi pokojne. Účasť je veľmi nízka, záujem vyjadriť svoj názor majú skôr starší ľudia.
Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.