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Kompa Záhorská Ves - Angern naďalej nepremáva
Prevádzka hraničného priechodu vo veľkej miere závisí od hladiny rieky Morava.
Autor TASR
Záhorská Ves 20. júla (TASR) - Kompa Záhorská Ves - Angern pre nízku hladinu rieky Morava naďalej nepremáva. Prevádzka kompy je prerušená od konca júna. Obec Záhorská Ves o tom informuje na svojom webe.
Prevádzka hraničného priechodu vo veľkej miere závisí od hladiny rieky Morava. Premávka kompy býva pozastavená aj v opačnom prípade, a to keď úroveň vodnej hladiny vzrastie na 320 centimetrov.
Prevádzka hraničného priechodu vo veľkej miere závisí od hladiny rieky Morava. Premávka kompy býva pozastavená aj v opačnom prípade, a to keď úroveň vodnej hladiny vzrastie na 320 centimetrov.