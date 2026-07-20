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Kompa Záhorská Ves - Angern naďalej nepremáva

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Kompa na hraničnom priechode Záhorská Ves - Angern/March. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Prevádzka hraničného priechodu vo veľkej miere závisí od hladiny rieky Morava.

Autor TASR
Záhorská Ves 20. júla (TASR) - Kompa Záhorská Ves - Angern pre nízku hladinu rieky Morava naďalej nepremáva. Prevádzka kompy je prerušená od konca júna. Obec Záhorská Ves o tom informuje na svojom webe.

Prevádzka hraničného priechodu vo veľkej miere závisí od hladiny rieky Morava. Premávka kompy býva pozastavená aj v opačnom prípade, a to keď úroveň vodnej hladiny vzrastie na 320 centimetrov.
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