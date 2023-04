Kontrolu nad verejným osvetlením získa Bratislava do konca roka

Bratislava 26. apríla (TASR) - Kompletnú kontrolu nad verejným osvetlením v Bratislave získa hlavné mesto postupne do konca tohto roka. V stredu to na sociálnej sieti oznámil bratislavský primátor Matúš Vallo, ktorý informoval o dohode medzi magistrátom a firmou Siemens. Tá v Bratislave prevádzkuje verejné osvetlenie od roku 1996.



"Bratislava bude mať verejné osvetlenie opäť vo svojich rukách," uviedol Vallo. Priblížil, že osvetlenie síce patrilo mestu, avšak jeho údržbu, opravy, riadiaci systém a nahlasovanie porúch zabezpečoval externý dodávateľ. Mesto v poslednej dobe za to platilo zhruba dva milióny eur ročne.



"V súlade so zmluvou z 90. rokov dodávateľ síce pôvodné osvetlenie v meste zmodernizoval, po desaťročiach však verejné osvetlenie v našom meste bolo v čoraz horšom stave," poznamenal. Kým v roku 2010 sa počet nahlásených porúch pohyboval na úrovni do 2000 oznámení mesačne, ku koncu roka 2020 presiahol ich počet 5000 hlásení za jeden mesiac. Vlani bola celková poruchovosť viac ako 25 percent.



Bratislava na konci roka 2021 založila novú mestskú firmu - Technické siete Bratislava (TSB) pre riešenie systematickej obnovy a následnej prevádzky verejného osvetlenia v meste. Firma má riešiť aj rozvoj i prevádzku metropolitnej optickej siete. Cieľom je podľa Valla do roku 2025 komplexne modernizovať celú sieť takmer 50.000 svietidiel v meste za energeticky efektívne LED svietidlá.



"Po zavedení pokročilého riadiaceho systému tak ušetríme až 60 percent ročne na energiách. Poruchovosť celej siete zároveň postupne dostaneme pod 2,5 percenta," deklaruje primátor s tým, že do dnešného dňa vymenili zhruba 6000 moderných svietidiel.



"Vďaka novej dohode postupne získame kompletnú kontrolu nad verejným osvetlením v Bratislave do konca roka. Číslo na nahlasovanie porúch osvetlenia zostane zachované a prejde plynule od súčasného dodávateľa na náš mestský podnik," priblížil Vallo.



Bratislava rieši otázku prevádzky verejného osvetlenia potom, čo mestu na konci roka 2016 skončila 20-ročná zmluva s firmou Siemens. Tá však verejné osvetlenie naďalej prevádzkuje, a to na základe kontraktov z uplynulých rokov.