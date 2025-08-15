< sekcia Regióny
Komplex budov Prešovskej univerzity sa dočká rozsiahlej obnovy
Ministerstvo školstva podporuje obnovu, rekonštrukciu a rozšírenie priestorov slovenských verejných vysokých škôl sumou 170 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Autor TASR
Prešov 15. augusta (TASR) - Komplex budov Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa po štyroch desaťročiach dočká rozsiahlej obnovy. Z objektu s plochou viac ako 24.000 štvorcových metrov sa stane moderný, ekologický a komfortný priestor. PU s projektom na obnovu svojich priestorov získala takmer 10 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva.
Ministerstvo školstva podporuje obnovu, rekonštrukciu a rozšírenie priestorov slovenských verejných vysokých škôl sumou 170 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Vo výzvach ministerstva školstva uspelo celkovo 14 projektov vysokých škôl alebo konzorcií škôl.
„Prinášame vysokým školám dlho očakávané zdroje na modernizáciu infraštruktúry a skvalitnenie služieb. Takéto investície sú nevyhnutné, pomáhajú udržať talentovaných študentov doma a robia naše vysoké školstvo atraktívnejším aj pre zahraničných uchádzačov,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Premena univerzitného areálu PU tvoreného šiestimi blokmi budov bude podľa rezortu školstva radikálna. Pôvodný hliníkový plášť nahradí nová fasáda, starý vykurovací systém a vzduchotechnika budú vymenené za modernú technológiu, pribudne zateplenie. Na strechu budú doplnené fotovoltické panely, ktoré znížia energetickú náročnosť, a komfort zlepšia aj nové výťahy. Rekonštrukčné práce by mali byť ukončené na jar 2026.
Cieľom rekonštrukcie je, aby bola PU schopná ponúknuť moderné a environmentálne udržateľné prostredie, ktoré je jedným z pilierov pre kvalitné vzdelávanie. „Komplexná obnova budov vysokoškolského areálu bude mať pozitívny dosah nielen na ich prevádzku, ale aj na uhlíkovú stopu univerzity. Rekonštrukcia zahŕňa modernizáciu technologických zariadení, zlepšenie vnútorných priestorov a uplatnenie udržateľných riešení. Aktuálne študuje na univerzite vyše 8500 študentov,“ uviedol prorektor pre stratégiu a marketing PU Peter Adamišin.
