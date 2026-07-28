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Komplexná modernizácia SOŠ polytechnickej vo Svite pokračuje
Hlavným cieľom projektu zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ vo Svite je vytvoriť bezbariérovú aulu s kompletným zázemím, ktorá bude vybavená modernými technológiami.
Autor TASR
Svit 28. júla (TASR) - V areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej J. A. Baťu vo Svite dokončili nové multifunkčné ihrisko. Išlo o jednu z častí komplexnej modernizácie školy, ktorú realizuje Prešovský samosprávny kraj v rámci iniciatívy Catching up-Regions. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová informovala, že investičná akcia v celkovej výške 2,8 milióna eur je financovaná z európskych zdrojov prostredníctvom rezortu investícií.
„Prvou dokončenou časťou revitalizácie športového areálu je nové multifunkčné ihrisko, ktoré je k dispozícii športovej verejnosti už počas letných prázdnin a od začiatku nového školského roka bude slúžiť aj žiakom školy,“ uviedla hovorkyňa s tým, že v rámci investície za viac ako 348.000 eur v pôvodnej asfaltovej časti sa vybudovala viacúčelová športová plocha, prístupná aj pre imobilné osoby. Súčasťou areálu je tak moderné multifunkčné ihrisko, ktoré neskôr doplní workoutová zóna s bradlami, hrazdou, šikmou lavičkou a ďalšími prvkami.
„Multifunkčné športovisko je kompletne vybavené kvalitným povrchom, basketbalovými košmi, sieťami aj ďalším športovým náčiním určeným na basketbal, volejbal, futbal a tenis. Slúžiť má prioritne na účely telesnej výchovy, realizáciu športových podujatí, ale aj pre iné voľnočasové aktivity žiakov aj širšej komunity,“ dodala hovorkyňa.
Hlavným cieľom projektu zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ vo Svite je vytvoriť bezbariérovú aulu s kompletným zázemím, ktorá bude vybavená modernými technológiami. Projekt zahŕňa aj modernizáciu laboratórií analytickej, organickej a farmaceutickej chémie, obnovu rozvodov, novú vzduchotechniku, elektroinštalácie, smart technológie, interiérové úpravy či sanačné práce.
Významnou súčasťou projektu je aj obnova materiálno-technického vybavenia školy v hodnote 1,55 milióna eur. „Škola získa nové špičkové vybavenie chemických laboratórií, ako aj zariadenia pre pletiarenskú a tlačiarenskú dielňu,“ upozornila Jeleňová. V rámci exteriéru sa projekt okrem športovísk zameriava tiež na sadové úpravy, nové komunikácie, osvetlenie, oplotenie a prístrešok na bicykle. Práce by mali prebiehať 16 mesiacov a ich ukončenie sa predpokladá v auguste 2027.
„Prvou dokončenou časťou revitalizácie športového areálu je nové multifunkčné ihrisko, ktoré je k dispozícii športovej verejnosti už počas letných prázdnin a od začiatku nového školského roka bude slúžiť aj žiakom školy,“ uviedla hovorkyňa s tým, že v rámci investície za viac ako 348.000 eur v pôvodnej asfaltovej časti sa vybudovala viacúčelová športová plocha, prístupná aj pre imobilné osoby. Súčasťou areálu je tak moderné multifunkčné ihrisko, ktoré neskôr doplní workoutová zóna s bradlami, hrazdou, šikmou lavičkou a ďalšími prvkami.
„Multifunkčné športovisko je kompletne vybavené kvalitným povrchom, basketbalovými košmi, sieťami aj ďalším športovým náčiním určeným na basketbal, volejbal, futbal a tenis. Slúžiť má prioritne na účely telesnej výchovy, realizáciu športových podujatí, ale aj pre iné voľnočasové aktivity žiakov aj širšej komunity,“ dodala hovorkyňa.
Hlavným cieľom projektu zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ vo Svite je vytvoriť bezbariérovú aulu s kompletným zázemím, ktorá bude vybavená modernými technológiami. Projekt zahŕňa aj modernizáciu laboratórií analytickej, organickej a farmaceutickej chémie, obnovu rozvodov, novú vzduchotechniku, elektroinštalácie, smart technológie, interiérové úpravy či sanačné práce.
Významnou súčasťou projektu je aj obnova materiálno-technického vybavenia školy v hodnote 1,55 milióna eur. „Škola získa nové špičkové vybavenie chemických laboratórií, ako aj zariadenia pre pletiarenskú a tlačiarenskú dielňu,“ upozornila Jeleňová. V rámci exteriéru sa projekt okrem športovísk zameriava tiež na sadové úpravy, nové komunikácie, osvetlenie, oplotenie a prístrešok na bicykle. Práce by mali prebiehať 16 mesiacov a ich ukončenie sa predpokladá v auguste 2027.