Komplexná obnova Divadla Aréna by mala byť dokončená v novembri

Bratislava 16. októbra (TASR) - Komplexná rekonštrukcia bratislavského Divadla Aréna, národnej kultúrnej pamiatky, za ktorou stojí Bratislavský samosprávny kraj (BSK), sa blíži ku koncu. Dokončenie stavby sa odhaduje v novembri, keď by mal kraj zároveň požiadať o kolaudáciu. Nové priestory by mali byť pre verejnosť otvorené v divadelnej sezóne 2024/2025. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Ide o jednu z najvýznamnejších a najväčších investícií do kultúrnej infraštruktúry na území Bratislavského kraja za posledné dekády," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba. Investícia predstavuje viac ako desať miliónov eur.



V uplynulých týždňoch boli osadené všetky podlahy, dokončené maliarske práce a nainštalované svietidlá. Namontovaná je aj javisková technika, opona i osvetľovacia a zvuková technika. V súčasnosti sa v objekte realizujú skúšky zariadení a nových technológií. Paralelne s následnou kolaudáciou majú byť realizované práce na interiérovom i exteriérovom vybavení. V pláne je vytvoriť verejnosti prístupný areál, ktorý sa bude využívať na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.



Na to, aby sa do priestoru mohla vrátiť divadelná prevádzka, bude ešte potrebné dokončiť interiérové vybavenia priestorov pre verejnosť, zariadiť herecké šatne, maskérňu či garderóbu. Na jar 2024 očakáva kraj kompletné dokončenie budovy spolu so zariadením a následným odovzdaním priestoru prevádzke Divadla Aréna. V druhom kvartáli by sa malo divadlo sťahovať do vynovených priestorov a pripravovať sa na novú divadelnú sezónu.



S rekonštrukciou divadla začal kraj vlani vo februári. Vizuálne by sa malo divadlo vrátiť do podoby z roku 1939. Na práce dohliadajú aj pamiatkari.



História budovy divadla sa začala písať v roku 1828, keď na petržalskom brehu Dunaja vznikol priestor na letné divadlo, nekrytý amfiteáter. V roku 1898 bola na mieste amfiteátra vystavaná budova, ktorej podoba sa zachovala približne do roku 1939. V roku 1945 bola budova zatvorená pre verejnosť na takmer 50 rokov. Slúžila ako sklad televíznych kulís. Posledná rekonštrukcia budovy bola v prvej polovici 90. rokov minulého storočia.