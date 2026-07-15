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KOMPLIKÁCIE NA ŽELEZNICI: Na dôležitom úseku prerušili vlakovú dopravu
Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko sú z tohto dôvodu viaceré vlaky odrieknuté alebo meškajú.
Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - Vlaková doprava je v stredu od 9.15 h medzi stanicami Bratislava hlavná stanica a Železničná stanica Bratislava-Rača prerušená z dôvodu poruchy trakčného vedenia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko sú z tohto dôvodu viaceré vlaky odrieknuté alebo meškajú.
Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko sú z tohto dôvodu viaceré vlaky odrieknuté alebo meškajú.