Kompostáreň v Skalici má prevádzkovať spoločnosť Vepos - Skalica

Autor TASR
Skalica 17. februára (TASR) - Mesto Skalica vybralo prevádzkovateľa kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý bude mať v gescii manažment či personálne a materiálne zabezpečenie chodu prevádzok kompostárne. Má ním byť opäť spoločnosť Vepos - Skalica, ktorá bola jediným uchádzačom. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Spoločnosť má zabezpečovať zhodnocovanie odpadov a všetky činnosti súvisiace s preberaním odpadov, výrobou kompostu, uskladňovaním vyrobeného kompostu, zabezpečením zneškodnenia alebo zhodnotenia vyseparovaných zložiek z biologicky rozložiteľného odpadu, hygienizáciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
Vyprodukovaný kompost sa stane majetkom verejného obstarávateľa a poskytovateľ s ním bude môcť ďalej nakladať len podľa jeho pokynov. Činnosť bude realizovaná na vodohospodársky zabezpečených plochách vo voľných základkách s prekopávaním suroviny kompostu. Objekt sa nachádza v areáli Roľníckeho obchodného družstva Skalica približne jeden kilometer od intravilánu mesta. Plocha areálu je približne 7600 štvorcových metrov.
