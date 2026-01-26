< sekcia Regióny
Kompostáreň v Senici budú opäť prevádzkovať technické služby
Autor TASR
Senica 26. januára (TASR) - V prevádzkovaní senickej mestskej kompostárne bude pokračovať spoločnosť Technické služby Senica. Mesto Senica uzatvorilo zmluvu s prevádzkovateľom na jeden rok. Cena za prevádzkovanie kompostárne počas tohto obdobia je 163.836 eur s DPH. Vyplýva to z výsledkov verejného obstarávania zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Opäť sa do súťaže prihlásila jediná ponuka. Keďže splnila požiadavky mesta a návrh ceny nepresiahol stanovenú výšku predpokladanej hodnoty, mesto pristúpilo k uzavretiu zmluvy. Ročne sa predpokladá spracovanie 3500 až 3800 ton biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene (BRO), približne 260 ton kuchynského a reštauračného bioodpadu (BRKO). Obyvatelia aj firmy budú evidovaní elektronicky. Dovoz bioodpadu do kompostárne bude kontrolovaný pomocou kariet a váženia odpadu, čím sa zabezpečí presná evidencia.
Odpad sa spracúva využitím moderných technológií vrátane hygienizácie odpadu pri 70 stupňoch Celzia. Kuchynský bioodpad sa hygienizuje v špeciálnych kontajneroch pri 70 stupňoch Celzia počas minimálne 60 minút, čím sa zamedzí šíreniu patogénov a zápachu. Vyrobený kompost ostáva majetkom mesta, nebude určený na predaj, ale využije sa na verejných priestranstvách mesta. Obyvatelia Senice si ho budú môcť bezplatne odobrať.
Mestská kompostáreň je v prevádzke od roku 2012. Na rozšírenie kompostárne o BRKO v roku 2023 bol mestu poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 787.318,56 eura s DPH. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta bola v hodnote 41.437,82 eura s DPH.
