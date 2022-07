Kompostovateľné vrecia v nádobách na bioodpad sa Trenčínu neosvedčili

Trenčín 20. júla (TASR) - Kompostovateľné vrecia, ktoré vkladali do nádob na bioodpad v Trenčíne, sa neosvedčili. Mesto preto opäť začalo na sídliskách s umývaním bionádob. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Kompostovateľné vrecia, ktoré sa do bionádob vkladali na začiatku júna na minimalizovanie negatívnych dôsledkov ako zápach a riziko vytekania, sa počas testovacieho obdobia neosvedčili. Pod ťarchou odpadu často skončili roztrhnuté a spadnuté dole v nádobe a neplnili svoj účel. Od júla sa preto kompostovateľné vrecia do bionádob už nevkladajú. Mesto radšej zvolilo umývanie nádob," uviedla hovorkyňa.



V bionádobách sa podľa nej počas testovacieho obdobia objavili aj odpady, ktoré do hnedých nádob nepatria, ako obaly, plasty, igelitové vrecia či sklo. Voľným okom viditeľné nevhodné odpady pracovníci zberovej spoločnosti z bioodpadu vyberajú. Nie vždy sa podarí odstrániť všetky nevhodné veci a kompost, ktorý z bioodpadu vzniká, je potom kontaminovaný.