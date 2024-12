Kompu medzi Vojkou nad Dunajom a Kyselicou už prevádzkuje SVP

Vojka nad Dunajom 1. decembra (TASR) - Kompu medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica prevádzkuje od 1. decembra Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), ktorý uspel vo verejnej súťaži. Obstarávanie na prevádzkovateľa kompy pred časom vyhlásila Vodohospodárska výstavba (VV) š. p.



Ako informovalo ministerstvo životného prostredia, SVP prevádzkoval kompu do roku 2015. V súťaži ponúkol jednotkovú cenu za jeden cyklus Vojka - Kyselica - Vojka sumu 125,04 eura bez DPH a 93,66 eura bez DPH za každú jednu hodinu pohotovosti. "Ponuka druhého uchádzača, doterajšieho prevádzkovateľa súkromnej kompy Ponton City a.s., bola 247 eur bez DPH za jeden cyklus prepravy a 146 eur bez DPH za jednu hodinu pohotovosti," uviedlo ministerstvo.



Kompa dokáže jednorazovo previezť 100 osôb, 18 osobných áut i tri nákladné autá do 20 ton. "Jej využitie pre verejnosť je bezplatné. V zmysle prevádzkového poriadku bude premávať sedem dní v týždni, v pracovných dňoch v čase od 5.00 h. do 22.50 h. Rovnako tak aj počas víkendov a sviatkov, ale s mierne upravenými časovými intervalmi," doplnil generálny riaditeľ SVP Jozef Moravčík.