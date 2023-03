Komunálne služby v Nitre začali distribuovať zberné nádoby na papier

Nitra 2. marca (TASR) - Pracovníci Nitrianskych komunálnych služieb začali v marci s distribúciou prvých zberných nádob na papier do rodinných domov v Nitre. Najneskôr do konca júna roznesú 8000 nádob do celého mesta. Cena jednej nádoby je 19,50 eura, vygenerovalo ju verejné obstarávanie. Informovala o tom radnica.



Prvých 600 modrých nádob dostanú najskôr majitelia rodinných domov v Krškanoch. Následne bude roznos pokračovať do rodinných domov na Čermáni a postupne do všetkých mestských častí. Nádoby majú objem 120 litrov, Nitrianske komunálne služby ich budú vyvážať raz mesačne. V prípade, že obyvatelia zaplnia viac ako jednu nádobu, môžu dať papier do vreca a položiť ho vedľa nádoby.