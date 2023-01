Najvyšší správny súd: Komunálne voľby v obci Haluzice sú neplatné

Haluzice 31. januára (TASR) – Minuloročné októbrové komunálne voľby v obci Haluzice v okrese Nové Mesto nad Váhom sú neplatné. Rozhodol o tom Najvyšší správny súd (NSS) SR, podľa ktorého voličská základňa obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí bola zostavená spôsobom, ktorý odporuje ústavným princípom tvorby orgánov samosprávy obce. TASR o tom informoval hovorca NSS Michal Hajtol.



Volebnú žalobu podala neúspešná kandidátka na starostku obce a poslankyňu obecného zastupiteľstva a politická strana, za ktorú kandidovala. Žalobcovia namietali, že v krátkom čase pred voľbami sa v tejto obci prihlásil na trvalý pobyt väčší počet voličov.



"Od 29. apríla do 14. decembra 2022 sa v obci Haluzice na trvalý pobyt prihlásilo 23 osôb, z toho jedna osoba 1. augusta a ďalej spolu 22 osôb postupne v období desať dní až jeden deň pred voľbami (z toho dve osoby do objektu požiarnej zbrojnice)," uvádza sa v rozhodnutí súdu.



Z 23 osôb sa 17 odhlásilo z trvalého pobytu v obci Haluzice od 31. októbra do 12. decembra 2022. Po odhlásení z trvalého pobytu v Haluziciach sa všetci prihlásili na tú istú adresu, na akej boli prihlásení pred svojím prihlásením sa na trvalý pobyt v Haluziciach. Tieto osoby nepristúpili k výmene občianskeho preukazu. "Po skontrolovaní volebnej dokumentácie bolo zistené, že všetkých týchto 17, respektíve 23 osôb sa na voľbách aj zúčastnilo," uvádza súd.



Dospel preto k záveru, že kritická skupina voličov, ktorá spôsobila nárast počtu voličov v Haluziciach o 38,33 percenta v období do desiatich dní pred voľbami, nemala zámer mať ani len formálne (evidenčné) väzby na Haluzice.



Voľby starostu obce vyhral Miloš Madila (Smer-SD), ktorý získal 43 platných hlasov. Jeho jediná protikandidátka Martina Jamborová (OKS) získala o 12 hlasov menej. Madila sa podľa vlastných slov k rozhodnutiu NSS SR vyjadrí až po tom, ako dostane oficiálne rozhodnutie.