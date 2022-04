Komunálny podnik Bratislavy zmenia na mestskú príspevkovú organizáciu

Bratislava 26. apríla (TASR) - Komunálny podnik Bratislavy, ktorý od roku 2019 funguje ako jedno z oddelení na bratislavskom magistráte, chcú osamostatniť a zriadiť ho ako mestskú príspevkovú organizáciu. Jej riaditeľom by sa mal stať Róbert Molnár, ktorý doteraz šéfoval oddeleniu komunálneho podniku. O zriadení podniku i vymenovaní navrhovaného riaditeľa rozhodne vo štvrtok (28. 4.) mestské zastupiteľstvo.



"Výhodou komunálneho podniku zriadeného mestom je cena služieb, kvalita výkonov, ako aj jednoduchá komunikácia v prípade potreby neplánovaných operatívnych činností," uviedlo mesto v dôvodovej správe.



Oddelenie komunálneho podniku v súčasnosti funguje ako súčasť bratislavského magistrátu. K 1. aprílu malo 105 zamestnancov. Trend počtu zamestnancov je však podľa samosprávy rastúci, pričom v roku 2022 plánuje mať 109 zamestnancov. Budúci rok 130 a v roku 2026 až 237 zamestnancov.



Mesto predpokladá, že organizácia, ktorá zabezpečuje poriadok, čistotu, údržbu zelene a komunikácií mesta v šiestich východných častiach Bratislavy, bude postupne preberať údržbu v meste.



"V budúcnosti po komplexnom zabehnutí spoločnosti takto vznikne možnosť využívať ľudské, ako aj technické zdroje pre podnikateľskú činnosť, čím si organizácia bude vedieť zabezpečiť časť rozpočtu z vlastných zdrojov," tvrdí magistrát. Teraz si ešte musí mesto niektoré služby objednávať u súkromníka.



Súčasťou osamostatnenia komunálneho podniku má byť aj zverenie časti nehnuteľností a nájom ďalších častí. Ide o časť areálu Bazová či časť areálu Technická.



Mesto tvrdí, že doterajšia skúsenosť so zabezpečovaním údržby komunikácií a zelene internými kapacitami je z pohľadu kvality výkonov, flexibility riešenia podnetov a dôsledkov neplánovateľných udalostí i z pohľadu šetrenia finančných nákladov pozitívna.



"Na dosiahnutie míľnika realizovať 80 percent výkonov údržby interne, i vzhľadom k záujmu pridávať výkon nad rámec základných úkonov údržby, je potrebné znásobenie kapacít komunálneho podniku v porovnaní so súčasnosťou," skonštatoval magistrát.