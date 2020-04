Komunálny podnik postupne preberá starostlivosť o veľkú časť mesta

Bratislava 24. apríla (TASR) – Nový mestský komunálny podnik Bratislavy postupne preberá starostlivosť o veľkú časť mesta. Od polovice apríla je podnik plne zapracovaný do letného operačného plánu a bude vykonávať údržbu pre hlavné mesto. Pre TASR to potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Niektoré aktivity už prevzal namiesto dodávateľa, týka sa to najmä východnej časti Bratislavy. Ide o pravidelnú údržbu, čistotu a poriadok mestských komunikácií, ako je napríklad zametanie a čistenie chodníkov a ciest, kosenie, mulčovanie či údržba zelene," spresnil Bubla. Mestský komunálny podnik má 41 tabuľkových pozícií, ktoré do začiatku mája budú komplet obsadené. K 1. aprílu bolo v podniku takmer 30 zamestnancov.



Činnosti takzvanej "rýchlej roty" zabezpečuje šesť pracovníkov v rámci celého mesta a na základe ich štvormesačnej činnosti má magistrát dobré ohlasy od obyvateľov. "Vytvárame postupne aj štvorčlennú rýchlu zelenú rotu, ktorá bude mať na starosti urgentné zásahy prioritne po prívalových dažďoch, nárazových vetroch, odstraňovaní imela a prípadné operatívne úpravy zanedbaných nedoriešených ohrozujúcich porastov," podotkol hovorca.



Mestský komunálny podnik už má aj svoju techniku, ako nákladné vozidlo s hydraulickou rukou a plošinou na prevoz strojov a zariadení, dve dodávkové vozidlá na prevoz materiálu, dva sedemmiestne valníky na prevoz pracovníkov a náradia, dva traktory s príslušenstvom a vlečkou na celoročnú údržbu, dve malé zametacie vozidlá. Rovnako aj desať ručných strojných zametačov s radlicami na zimu, päť elektrických vysávačov s filtráciou ovzdušia, parný stroj na odstraňovanie žuvačiek, dezinfekciu a čistenie a 12 kosačiek so zberom, mulčovačom a aj svahové kosačky.



"Po procese obstarávania pribudne ešte v priebehu pár mesiacov ďalších desať komunálnych univerzálnych áut na výkon letnej a zimnej údržby, autá s pohonom motora na CNG s 20-metrovou plošinou na starostlivosť o zeleň a na výkon výškových prác a jeden univerzálny nosič náradia na manipuláciu s bremenami a na celoročnú údržbu," spresnil Bubla.



Mestský komunálny podnik aktuálne sídli na Bazovej 8 v priestoroch bývalých technických služieb. Objekt vyčistil, postupne ho rekonštruuje a využíva na svoju činnosť. Do budúcna hlavné mesto zvažuje komunálny podnik presunúť na Technickú 6, kde podobným postupom bude zrekonštruovaný rozsiahlejší areál.



Súčasné i bývalé vedenie hlavného mesta tvrdilo, že v budúcnosti letnú a zimnú údržbu mestských komunikácií i cestnej zelene v Bratislave má mať na starosti mestský komunálny podnik. Vďaka podniku má mať mesto priamy dosah na okamžitý výkon údržby a dokáže lepšie reagovať na havarijné situácie.