Komunikáciu s turistami v Bešeňovej zabezpečia cez informačné kiosky

Bešeňová 4. decembra (TASR) - V centre Bešeňovej pribudli informačné kiosky aj oddychová zóna. Obec tak chce moderným spôsobom riešiť komunikáciu s obyvateľmi, podnikateľmi a turistami, ktorí navštevujú tamojší vodný park. Z digitálnych tabúľ získajú informácie o ponuke a atrakciách obce aj celého regiónu Liptov. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



V minulom roku mali v Bešeňovej takmer 202.000 prenocovaní turistov. "V obci nemáme informačné centrum a ani personál, ktorý by dokázal vybavovať množstvo dopytov. Okrem veľkých ubytovacích zariadení vo vodnom parku máme aj viacero menších penziónov, rodinných chát či privátov, ktoré ročne privítajú tisíce turistov. Preto sme sa spolu s partnermi rozhodli dopyt po informáciách riešiť moderne, a to vybudovaním informačných kioskov v centre obce," vysvetlil starosta Bešeňovej Martin Baran.



Nové samoobslužné informačno-oddychové miesto v centre bude zároveň plniť funkciu malého trhového predaja. V lokalite pribudli aj verejné toalety. Do budúcnosti sa očakáva, že v hlavnej letnej sezóne bude obec pri kioskoch v prípade potreby zamestnávať pracovnú silu.



Na Liptove je podľa údajov OOCR zhruba desiatka informačných centier. "Obec s takým veľkým významom z pohľadu turizmu potrebovala informačný bod aj mimo vodného parku, kde by mali turisti aj domáci možnosť získavať informácie, podnety, novinky a oznamy. Toto nové moderné riešenie vítame a veríme, že bude inšpiráciou aj pre iné lokality," poznamenala Šarafínová.