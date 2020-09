Komunitná nadácia v Nitre hľadá darcov na podporu rôznych aktivít

Nitra 21. septembra (TASR) – Nitrianska komunitná nadácia (NKN) hľadá ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do Klubu darcov. Venovaním ľubovoľnej finančnej sumy v minimálnej hodnote desať eur môžu podporiť rôzne verejnoprospešné aktivity v Nitre.



Klub darcov je grantový program, v ňom si sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. Pri venovaní 10-eurovej sumy sa darca stáva podporovateľom klubu, pri sume minimálne 20 eur je už jeho členom.



"O projektoch sa hlasuje v dvoch kolách. V tom prvom sa od 21. do 28. októbra vyberie v elektronickom hlasovaní šesť najlepších, ktoré postúpia do druhého kola. Členovia klubu spomedzi finalistov vyberú 22. novembra víťazov, ktorí získajú grant v maximálnej hodnote 1000 eur. Financie môžu žiadatelia získať na projekty v oblasti kultúra, životné prostredie, vzdelávanie, voľný čas, šport, zdravie i sociálna oblasť,“ informovala NKN.