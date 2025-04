Komunitná záhrada v Handlovej bude i miestom stretávania sa

Handlová 26. apríla (TASR) - Priestor na pestovanie byliniek či zeleniny, ale i na stretávanie sa ľudí rôznych vekových kategórií prinesie komunitná záhrada v blízkosti Úderníckej ulice v Handlovej. Pôvodne zanedbaný priestor pretvorili na záhradu dobrovoľníci, symbolicky ju otvorili v sobotu.



Iniciátorka, hlavná realizátorka záhrady a environmentálna aktivistka Kristína Chovancová z občianskeho združenia Earth Angel pre TASR spomenula, že na mieste dnešnej komunitnej záhrady bola čierna skládka. Zároveň sa tam stretávali neprispôsobiví obyvatelia i drogovo závislí. Priestor sa podľa nej stal aj terčom vandalizmu.



Chovancová preto oslovila mesto a získala priestor do nájmu za symbolickú sumu. „Keďže sme túto lokalitu viackrát čistili, potrebovali sme niečo ako náplasť. Chceli sme vymyslieť niečo, aby sa vandalizmu zabránilo. Aj podľa štúdií značne klesá so starostlivosťou o mestskú zeleň stupeň vandalizmu a kriminality v danej lokalite. A keďže teraz je to druhý rok, čo komunitná záhrada vyrastá, môžeme to potvrdiť,“ priblížila.



Jana Janotíková chodí do komunitnej záhrady skoro od začiatku. Podľa svojich slov býva v bytovom dome, nemala tak priestor na pestovanie vlastnej úrody. „Prišla som sem kvôli oddychu, stretávaniu sa. Mám tu vlastný záhon, kde som si nasadila bylinky. Ak niekto nezoberie ďalší záhon, nasadím si tam paradajky a uhorky,“ povedala Janotíková.



Viceprimátor Ladislav Hozlár podotkol, že krok mesta v podobe prenájmu priestoru bol najlepší, aký mohlo v minulosti urobiť. „Je to v prvom rade dobrovoľnícka práca a mesto by malo takéto projekty podporovať na celom území,“ ozrejmil. Hozlár priznal, že zanedbaných miest je na území mesta viac. „Tento priestor bol jedným z okatých miest, ktoré bolo potrebné dať do poriadku a vidíme, že sa to naozaj podarilo,“ dodal.



Komunitná záhrada má byť podľa Chovancovej priestorom pre ľudí, ktorí nemajú čas, financie ani možnosti na záhradkársku činnosť, na pestovanie svojej úrody. „Zároveň má byť miestom pre relax a oddych, príjemné trávenie času s rodinou opekaním či v detskej zóne, učenie sa, tiež je miestom na medzigeneračnú výmenu, máme tu ľudí od sedemročného chlapca po 70-ročného pána,“ doplnila.



Na realizáciu komunitnej záhrady venovali financie nadácie súkromných spoločností, obyvatelia a firmy cez verejnú zbierku, v tomto roku prispela Nadácia Ekopolis a Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) cez grantový program Zelené oči. „Práca v komunitnej záhrade nekončí. Vďaka TSK nám pribudne ježovisko, ktoré bude cez zimné mesiace slúžiť ako úkryt pre ježkov. Pribudnú i ďalšie záhony, lavičky, lavičkové záhony,“ avizovala Chovancová.