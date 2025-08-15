< sekcia Regióny
Komunitná záhrada v Liptovskom Hrádku prinesie folklór a tradície
Diskusia prinesie pohľady zástupcov regionálnych, kultúrnych a spoločenských inštitúcií horného Liptova, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti a vízie pre rozvoj regiónu.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 15. augusta (TASR) - Komunitná záhrada Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku sa v sobotu (16. 8.) premení na živé centrum inšpirácie, príbehov a tvorivých nápadov. Podujatie Od nápadu k zmene prinesie otvorenú diskusiu o občianskej angažovanosti a predstaví pozitívne príklady z regiónu. Ako TASR informovala vedúca oddelenia programov a marketingu Liptovského múzea Silvia Vančová, hlavným hosťom bude predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
Diskusia prinesie pohľady zástupcov regionálnych, kultúrnych a spoločenských inštitúcií horného Liptova, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti a vízie pre rozvoj regiónu. Stretnutie prepojí rozhovory o komunite s kultúrnym programom. Návštevníkov čakajú folklórne vystúpenie, ukážky tradičných remesiel a interaktívne aktivity, ktoré vytvoria priestor na spoločné zdieľanie myšlienok a skúseností.
„Každý z nás môže prispieť k tomu, aby miesto, kde žijeme, ožilo a posúvalo sa vpred. Budeme sa rozprávať o tom, ako rozvíjať náš región s ohľadom na potreby ľudí, zachovanie tradícií a zvládanie výziev dnešnej doby,“ uviedla Vančová.
Program v Komunitnej záhrade ponúkne viacero tematických diskusných blokov venovaných premene dobrých nápadov na konkrétne projekty. „O hudobné a tanečné spestrenie sa postará Folklórny súbor Majerán z Liptovského Hrádku, pričom vôňu a farby tradícií prinesú lokálni remeselníci. Budeme hovoriť aj o tom, ako folklór, tradičné remeslá a kultúrne dedičstvo môžu posilniť identitu regiónu a zároveň inšpirovať nové rozvojové projekty,“ dodala Vančová.
Návštevníci sa do programu môžu aktívne zapojiť či už položením otázky, predstavením vlastného nápadu alebo prinesením podnetu, ktorý môže prispieť k zlepšeniu života v hornom Liptove.
