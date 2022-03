Komunitné bývanie Kynek Rezidencie v Nitre je skolaudované

Kynek Rezidencie Nitra

• Rozloha areálu: 1,4 ha

• Počet viladomov: 11

• Počet bytov: 77

• Skladba bytov: 33 x 2-izbový, 22 x 3-izbový, 22 x 4-izbový

• Výmery: od 42,9 do 107,4 m2

• Viac informácií: • Rozloha areálu: 1,4 ha• Počet viladomov: 11• Počet bytov: 77• Skladba bytov: 33 x 2-izbový, 22 x 3-izbový, 22 x 4-izbový• Výmery: od 42,9 do 107,4 m2• Viac informácií: www.kynekrezidencie.sk

Bratislava /Nitra 17. marca (OTS) - Kynek Rezidencie v Nitre majú právoplatné kolaudačné rozhodnutie a čoskoro sa začne s odovzdávaním bytov novým majiteľom. Pre záujemcov o pokojné bývanie v meste je ešte k dispozícii posledných 11 dokončených bytov pripravených na nasťahovanie.Výstavba komunitného bývania v nitrianskej lokalite Kynek sa začala v júli 2019 a ešte v tom roku bola dokončená betonáž základových dosiek všetkých 11 viladomov so 77 bytmi. V nasledujúcom roku boli dokončené hrubé stavby domov a začalo sa s realizáciou vzorových bytov. V roku 2021 sa dostali práce na projekte do finálnej fázy a uskutočnil sa Deň otvorených dverí pre záujemcov o bývanie s dostatkom zelene a vynikajúcou dostupnosťou do mesta. Aktuálne sú dokončené všetky drobné práce v interiéri aj exteriéri a prebiehajú posledné administratívne úkony potrebné k odovzdaniu bytov novým majiteľom.“ vysvetľuje výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.Uzavretý areál v blízkosti historického kaštieľa s anglickým parkom ponúka vyše 100 parkovacích miest či moderné detské ihrisko. Viladomy s tromi nadzemnými podlažiami priniesli do piateho najväčšieho mesta Slovenska široký výber bytov. Od praktických dvojizbových, cez rodinné trojizbové až po priestranné štvorizbové. Prízemné byty majú vlastné predzáhradky, byty na poschodiach zase balkón alebo terasu.hovorí Ivan Bratko, riaditeľ predaja rezidenčných nehnuteľností JTRE. „,“ dopĺňa.JTRE na svojom prvom projekte v Nitre spolupracoval s 365.invest, správ. spol., a.s., predtým Prvá penzijná správcovská spoločnosť, ktorá je súčasťou Skupiny 365.bank. „“ hovorí Juraj Bielik, člen predstavenstva 365.invest, správ. spol., a. s.