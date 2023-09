Komunitné multifunkčné centrum v B. Bystrici otvorí pre verejnosť

Banská Bystrica 15. septembra (TASR) - Komunitné multifunkčné centrum (KOMUCE) v Banskej Bystrici otvorí svoje brány pre verejnosť. Určené to je pre všetkých obyvateľov, ktorí majú záujem dozvedieť sa o činnosti a možnostiach jeho využitia. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z tlačového oddelenia mesta.



Ako ďalej uviedol, v centre je v rámci ambulantných sociálnych služieb denný stacionár. V prevádzke je počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 h. Podporu poskytuje osobám, ktoré žijú v rodinách s príslušníkmi, ktorí im nemôžu zabezpečiť celodennú starostlivosť, spoločnosť i aktivity.



Adriana Tupá z banskobystrického mestského úradu priblížila, že v dennom centre sa napríklad stretávajú ľudia v dôchodkovom veku. Priestor je i pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom či pre starých rodičov s vnúčatami. Mesto bezplatne poskytuje tieto priestory najmä pre podporu zapájania občanov do verejného života. Členovia centier organizujú kultúrne, vzdelávacie a športové aktivity.



Okrem odborných činností sú v centre možné aj voľnočasové aktivity. Záujemcovia môžu rozvíjať svoje pracovné zručnosti v umeleckej dielni s pecou na vypaľovanie výrobkov z hliny. Využívať môžu aj počítačovú učebňu a knižnicu. V centre sú vytvorené podmienky aj pre organizovanie rôznych kurzov a školení. "Priestory je možné prenajať si za určitých podmienok. Využiteľné sú napríklad na dobrovoľnícku činnosť a organizovanie vzdelávacích aktivít," povedala vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici Ivana Kružliaková.



Deň otvorených dverí pre verejnosť má priblížiť, aké možnosti KOMUCE ponúka. Návštevníci môžu prísť v utorok 19. septembra v čase od 9.00 do 15.00 h. Uskutoční sa v priestoroch budovy centra na Robotníckej ulici 12 v Banskej Bystrici.