< sekcia Regióny
Komunitné priestory v Bratislavskom kraji v sú miestom spolupráce
Dobrovoľnícke príležitosti sú rozdelené podľa miesta, času, tematického zamerania alebo typu pomoci.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Komunitné priestory, záhrady aj verejné priestory naprieč Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) sa počas tohto týždňa premenia na miesta spolupráce, solidarity a nových stretnutí. Počas Týždňa dobrovoľníctva (18. - 24. 5.) môžu záujemcovia pomáhať pri aktivitách so seniormi, ochrane prírody, záchrane starých vinohradov či pri výdaji jedla pre ľudí bez domova. Zapojiť sa je možné i do kreatívnych dielní, komunitných aktivít či odborného dobrovoľníctva v oblasti IT či marketingu. TASR o tom informovali z Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) ako koordinátor aktivít v kraji.
„Dobrovoľníctvo dnes nie je len o pomoci organizáciám. Ľuďom často pomáha vytvárať nové vzťahy, pocit spolupatričnosti a hlbší vzťah ku komunite a k miestu, kde žijú,“ hovorí riaditeľka BDC Lucia Uhrinová s tým, že aj malé zapojenie môže meniť komunity a vzťahy, ale často aj perspektívu samotných dobrovoľníkov.
Dobrovoľnícke príležitosti sú rozdelené podľa miesta, času, tematického zamerania alebo typu pomoci. Organizátori odporúčajú registráciu vopred, keďže kapacity sú obmedzené. Väčšina aktivít je vhodná pre ľudí bez predchádzajúcej dobrovoľníckej skúsenosti. Záujemcovia sa môžu na dobrovoľnícke aktivity v Bratislavskom kraji prihlasovať prostredníctvom stránky tyzdendobrovolnictva.sk alebo cez portál growni.sk/tyzdendobrovolnictva. Urobiť tak môžu vždy deň vopred do 15.00 h.
Priestor dostáva aj odborná forma dobrovoľníctva. Organizácie môžu podporiť ľudia so skúsenosťami z IT, marketingu, administratívy či komunikácie. Pomoc nemusí mať podľa nich len podobu fyzickej práce - nezanedbateľnú hodnotu môže mať aj zdieľanie vedomostí, skúseností či odborných zručností.
Bratislavské dobrovoľnícke centrum prepája ľudí, organizácie a komunity, ktoré chcú meniť svoje okolie prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít. Podporuje rozvoj dobrovoľníctva v Bratislavskom kraji a vytvára príležitosti na zmysluplné zapojenie sa do komunitného života.
„Dobrovoľníctvo dnes nie je len o pomoci organizáciám. Ľuďom často pomáha vytvárať nové vzťahy, pocit spolupatričnosti a hlbší vzťah ku komunite a k miestu, kde žijú,“ hovorí riaditeľka BDC Lucia Uhrinová s tým, že aj malé zapojenie môže meniť komunity a vzťahy, ale často aj perspektívu samotných dobrovoľníkov.
Dobrovoľnícke príležitosti sú rozdelené podľa miesta, času, tematického zamerania alebo typu pomoci. Organizátori odporúčajú registráciu vopred, keďže kapacity sú obmedzené. Väčšina aktivít je vhodná pre ľudí bez predchádzajúcej dobrovoľníckej skúsenosti. Záujemcovia sa môžu na dobrovoľnícke aktivity v Bratislavskom kraji prihlasovať prostredníctvom stránky tyzdendobrovolnictva.sk alebo cez portál growni.sk/tyzdendobrovolnictva. Urobiť tak môžu vždy deň vopred do 15.00 h.
Priestor dostáva aj odborná forma dobrovoľníctva. Organizácie môžu podporiť ľudia so skúsenosťami z IT, marketingu, administratívy či komunikácie. Pomoc nemusí mať podľa nich len podobu fyzickej práce - nezanedbateľnú hodnotu môže mať aj zdieľanie vedomostí, skúseností či odborných zručností.
Bratislavské dobrovoľnícke centrum prepája ľudí, organizácie a komunity, ktoré chcú meniť svoje okolie prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít. Podporuje rozvoj dobrovoľníctva v Bratislavskom kraji a vytvára príležitosti na zmysluplné zapojenie sa do komunitného života.