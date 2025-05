Komunitný trh prinesie do L. Mikuláša úplne prvú susedskú burzu

Liptovský Mikuláš 25. mája (TASR) - Komunitný trh prinesie do Liptovského Mikuláša v nedeľu úplne prvú susedskú burzu. Zabudnuté a dlho nepoužívané veci z vrchných políc v domácnostiach môžu obyvatelia druhého najväčšieho liptovskomikulášskeho sídliska Nábrežie predať za symbolické ceny. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Romana Nemcová.



„Ak máte doma veci, ktoré vám už neslúžia, no mohli by potešiť niekoho iného, prihláste sa do susedskej burzy. Bude miestom, kde sa stretáva praktickosť s udržateľnosťou a susedskou spolupatričnosťou,“ vyzval primátor Ján Blcháč.



Druhý ročník akcie sa uskutoční na Námestí Ústavy SR. „Tešiť sa môžete na grilované špeciality, workshopy pre deti, nafukovací hrad, maľovanie na tvár, remeselné stánky aj vystúpenia detí z tamojších škôl a školských zariadení. Kto bude mať chuť, môže si priniesť deku, rozložiť si ju na tráve a urobiť si spoločný piknik,“ uviedla Nemcová.



Tradíciu organizovania komunitných trhov zaviedli predstavitelia mesta vlani. Prvý sa uskutočnil na jar na Nábreží a druhý na jeseň na Podbrezinách. Vízia vytvoriť obyvateľom priestor, aby budovali svoje komunity, aby žili spolu, nielen vedľa seba, sa podľa mesta naplnila na sto percent a priamo pod oknami svojich bytoviek sa stretli stovky ľudí.



„Príďte posilniť komunitné väzby, stráviť príjemný čas so svojou rodinou a spoznať ľudí, ktorých denne stretávate, no možno ste sa ešte nestihli zoznámiť. Na našom komunitnom trhu sa obyčajný víkendový deň mení na výnimočný zážitok,“ pozval primátor.



Komunitné trhy na Nábreží a na Podbrezinách získali v závere uplynulého roka ocenenie. Stali sa top projektom oceňovania za aktívne občianstvo a ľudskosť, ktoré už deväť rokov pripravuje Rada mládeže Žilinského kraja.