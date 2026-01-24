< sekcia Regióny
Koná sa stretnutie Bratislavského fóra pre projekt AntifragiCity
Účastníkov vybrali prostredníctvom dotazníka tak, aby skupina 40 ľudí reprezentovala rôznorodé vekové, sociálne a profesijné zloženie obyvateľov mesta.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - V Bratislave sa koná prvé stretnutie Bratislavského fóra v rámci európskeho projektu AntifragiCity. Stretnutie sa uskutočňuje v priestoroch TU-BA - centra architektúry a mestského plánovania na Štúrovej ulici do 15.00 h a je určené laickej verejnosti. Jeho cieľom je zapojiť obyvateľov do diskusie o výzvach mestskej dopravy v hlavnom meste. TASR o tom informovala Eva Hapčová z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).
„Ako mestá rastú, čelia čoraz komplexnejším výzvam - od každodenných problémov, ako sú dopravné zápchy a nehody, až po zásadné krízy ako pandémie či plošné výpadky energie. Štandardné krízové manažmenty už nestačia. Projekt AntifragiCity - Sebaposilňujúce mesto pomáha mestám stať sa skutočne sebaposilňujúcimi tak, aby dokázali stres premeniť na silu. Cieľom je budovať sieť udržateľných, spravodlivých a flexibilných európskych miest,“ približuje projekt na svojej webovej stránke.
Ako uvádza MIB, Bratislava je jedným z pilotných miest, kde sa budú pripravovať a testovať konkrétne opatrenia. Ďalšími testovacími mestami sú Larissa a Thessaloniky v Grécku a Odessa na Ukrajine.
Výstupy zo stretnutí majú slúžiť ako podklad pre lokálnu samosprávu aj pre európsky výskum v rámci projektu AntifragiCity. Projekt je financovaný z programu Európskej únie Horizont Europe a na Slovensku ho zastrešuje MIB.
Ďalšie stretnutie Bratislavského fóra je naplánované na 31. januára.
