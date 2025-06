Konanie voči poslankyni Revúcej J. Ježíkovej zastavili

Revúca 26. júna (TASR) - Komisia na ochranu verejného záujmu Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Revúcej zastavila konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona voči mestskej poslankyni Jane Ježíkovej. Poslankyňa podľa mesta kúpou pozemku úmyselne zmarila zámer revitalizácie biatlonového areálu, konanie však porušenie zákona nepreukázalo. Mestská poslankyňa za ním vidí politickú kampaň a zvažuje právne kroky.



Konanie voči poslankyni Ježíkovej začalo MsZ v Revúcej vo februári tohto roka. Dôvodom bol biatlonový areál, ktorý chcela samospráva revitalizovať. Pri snahe o vysporiadanie pozemkov mesto zistilo, že vlastníkom jedného z nich je od vlaňajšieho apríla mestská poslankyňa. Samospráva tvrdí, že kúpou pozemku úmyselne zmarila zámer revitalizácie areálu. Poslankyňa argumentovala, že v čase kúpy nemala ona ani ostatní mestskí poslanci o plánovanom projekte či jeho financovaní žiadne konkrétnejšie informácie. Konanie voči poslankyni bolo po štyroch mesiacoch zastavené, porušenie ústavného zákona nepreukázalo.



„Záver konania ma neprekvapuje a je potvrdením mojich tvrdení od začiatku celého tohto vymysleného procesu, ktorý bol prejavom snahy nejakým spôsobom ma diskreditovať,“ uviedla pre TASR Ježíková s tým, že na konaní podľa nej participovalo vedenie mesta. V súvislosti s jeho závermi zvažuje i právne kroky smerujúce k ochrane svojej osoby. „Pretože som bola spájaná s konaním a krokmi, ktoré sú vymyslené a úmyselne zavádzajúce a založené na klamstve. Tieto hrubo zasiahli do výkonu mojej profesie a do môjho súkromia,“ skonštatovala poslankyňa.



Samospráva záver konania hodnotí ako potvrdenie toho, že proces bol v súlade so zákonom a rešpektoval práva všetkých zúčastnených strán. Konštatovania o politickom motíve či iniciatívu mesta pri začatí konania radnica odmieta. „Mesto len upozornilo predsedu komisie na ochranu verejného záujmu, že v danej veci je potrebné predložiť návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, keďže vzniklo dôvodné podozrenie, že mohlo dôjsť k uprednostneniu osobného záujmu verejného funkcionára pred verejným záujmom,“ uviedla pre TASR Patrícia Šefranová z kancelárie primátora.