Konateľom Technických služieb mesta Žilina sa stal Ivan Fábry
Autor TASR
Žilina 17. februára (TASR) - Vo vedení mestskej obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Žilina (TSMŽ), s. r. o. nastáva zmena. Mestskí poslanci na utorkovom rokovaní zastupiteľstva schválili do funkcie konateľa Ivana Fábryho, ktorý uspel v januárovom výberovom konaní spomedzi trojice uchádzačov.
Radnica vyhlásila konkurz ešte na sklonku vlaňajšieho roka po tom, čo doterajší konateľ Peter Rolko oznámil svoju rezignáciu bez bližšieho zdôvodnenia. Mestskú obchodnú spoločnosť dočasne viedol vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline Radoslav Vozárik.
Nový konateľ TSMŽ v minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. Vo výberovom konaní získal od sedemčlennej výberovej komisie 34 z možných 35 bodov a všetci členovia komisie ho odporučili na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Riadenie spoločnosti prevezme 1. marca 2026.
