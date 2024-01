Koncepcia rozvoja školstva v Prievidzi navrhuje aj zníženie počtu škôl

Prievidza 7. januára (TASR) - Mesto Prievidza by malo pristúpiť k optimalizácii siete základných a materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Koncepcia rozvoja školstva do roku 2030, ktorá zníženie počtu školských zariadení navrhuje, sa pri opatreniach opiera o vývoj financií a demografie.



Strategický dokument prijali mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní. "Prvou a najväčšou ambíciou mesta bolo popísať stav školstva, v analytickej časti zhodnotiť, ako to s našimi školami vyzerá, aký máme ich počet, aký je počet zamestnancov, finančné náklady na chod škôl a školských zariadení," načrtla vedúca odboru školstva na mestskom úrade Beata Révayová.



Koncepcia po vypracovaní SWOT analýzy podľa nej rieši i návrh opatrení, ktoré by bolo potrebné podľa radnice realizovať. V koncepcii je päť oblastí a v každej z nich radnica navrhla tri až štyri opatrenia. "Snažili sme sa zachytiť celý prierez školstvom, to znamená, že sa tam venujeme výchovno-vzdelávaciemu procesu, jeho zefektívneniu a skvalitneniu, kvalifikačným predpokladom učiteľov, takisto i práci s deťmi," priblížila vedúca odboru školstva.



Ďalšia oblasť sa podľa nej týka materiálno-technického vybavenia, ďalej stavu budov, ako i zamestnancov, ktorí starnú, preto je potrebné zamyslieť sa nad obnovou kolektívov. "V neposlednom rade je to financovanie. Prídel podielovej dane sa každoročne znižuje a na túto sú hlavne odkázané materské školy, školské jedálne, školské kluby detí, základná umelecká škola, centrum voľného času," podotkla s tým, že je to veľké množstvo škôl a školských zariadení, ktoré radnica musí z toho nie priaznivého balíka financovať.



Dokument navrhol zníženie počtu základných a materských škôl, tiež zefektívnenie využívania existujúcich voľných priestorov v budovách škôl primárne na výchovno-vzdelávacie účely, vytvorenie jednotného modelu organizácie prostredníctvom zjednotenia organizačno-inštitucionálneho rámca a štruktúry, ako i zavŕšenie procesu právnej subjektivity škôl a školských zariadení. "Určite sa budeme musieť zamyslieť i nad fungovaním školských jedální, lebo do budúcnosti je to neudržateľné v podobe, akú máme," doplnila Révayová.



Schválená koncepcia je víziou, akým smerom by sa malo školstvo v meste uberať. "Je to otvorený dokument," poznamenala Révayová. Nasledovať by podľa nej mal vznik pracovných skupín, z ktorých vzíde, ktoré opatrenia by malo mesto realizovať a ktoré sú uskutočniteľné. "Pri školstve je veľmi dôležité aj to, akým spôsobom je nastavená celková legislatíva štátu a jeho zámery. Pokiaľ ministerstvo školstva príde s nejakou zmenou a návrhom celoštátnej koncepcie, musíme to akceptovať," dodala.