Koncepciu kultúry v B. Bystrici možno pripomienkovať len do 30.9.

Banská Bystrica 28. septembra (TASR) – Verejnosť môže pripomienkovať Koncepciu rozvoja kultúry do roku 2030 v Banskej Bystrici už len do 30. septembra. Samospráva predkladá prvé dve časti strategického dokumentu - východiská a analytickú časť. Jednotlivé pripomienky môžu obyvatelia zasielať prostredníctvom online formulára.



"Pri navrhovaní koncepcie počítame s kultúrou v celej škále jej vnímania a vstupujeme do širších vzťahov. Investície do kultúrnych organizácií, projektov či infraštruktúry sú totiž investíciami do spoločných hodnôt, tvorivosti, rozvoja kompetencií, zručností, vzdelávania a do komunitného života. Zároveň majú pozitívny dosah aj na ekonomiku, cestovný ruch a ďalšie oblasti," konštatovala Jana Očenášová, vedúca oddelenia kultúry banskobystrického magistrátu.



Kvalitná a moderná koncepcia na lokálnej úrovni je nevyhnutná na ďalší rozvoj mesta v súlade s celosvetovými trendmi.



"Za každú jednu pripomienku, ktorá nám pomôže v ďalšom smerovaní, budeme vďační. Dôležitou súčasťou procesu je tiež diskusia s odbornou verejnosťou, ktorú do tvorby dokumentu zapojíme prostredníctvom skupinových diskusií," dodala Očenášová s tým, že viac informácií sa občania dozvedia na webe mesta.