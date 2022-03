Koncept Jahodové mesto má zvýšiť atraktivitu mesta Prešov

Prešov 3. marca (TASR) – Koncept Jahodové mesto, ktorý vo štvrtok v Prešove predstavili jeho autori, má zvýšiť atraktivitu tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Jeho úlohou je strategicky prepojiť kultúrne inštitúcie, podniky, gastroprevádzky a prispieť tak k rozvoju cestovného ruchu.



"Jahody sú späté s mestom Prešov odjakživa. Je to niečo, čo vieme použiť na pozvanie ľudí, aby ich prišli k nám ochutnať v akejkoľvek podobe. Sľubujeme si od toho to, že sa Prešovčania zomknú, začnú to vnímať ako svoju vlastnú identitu, ako niečo pozitívne, chutné, šťavnaté. Začneme na tom stavať veľké podujatia, kde sa aj naši ľudia, aj turisti začnú chodiť baviť, športovať a užívať si život," uviedol autor konceptu Jahodové mesto Marián Beliš.



Prešov je oproti iným krajským či okresným mestám podľa jeho slov na chvoste turistického a cestovného ruchu. "Tento región však má čo ponúknuť domácim aj zahraničným turistom. Cieľom je vytvoriť platformu, ktorá dá turizmu v meste novú tvár, zatraktívni cestovný ruch a podporí lokálne prevádzky a inštitúcie," vysvetlil autor projektu.



Projekt má byť modernou turistickou inštitúciou, ktorá bude okrem regionálnych kultúrnych inštitúcií či gastroprevádzok, prepájať históriu s modernými technológiami.



"Súčasťou projektu je samozrejme moderný web www.jahodovemesto.sk, ktorý vysvetľuje históriu a spätosť mesta Prešov s jahodami. V blízkej budúcnosti má vzniknúť Jahodapoint či aplikácia, ktorá bude slúžiť turistom, ale samozrejme aj regionálnym inštitúciám. Práve prostredníctvom nej turista získa informácie o dianí v meste, o možnostiach, kde sa ubytovať, kde sa ísť najesť, kde môže skúsiť a zažiť nové atrakcie a mať nezabudnuteľné spomienky," dodáva Beliš.



Názov konceptu vychádza z histórie mesta Prešov, ktorá sa odvoláva na legendu o panovníkovi Belovi IV., ktorý dal mestu pomenovanie Eperješ, čo je slovo maďarského pôvodu odkazujúce na jahodu. Odvtedy sa toto ovocie zobrazovalo na mestskej heraldike. Jahody boli jej súčasťou do približne 70. rokov 20. storočia, kedy ich vymenili za iné symboly.