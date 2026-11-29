< sekcia Regióny
Koncert aj vianočné trhy ponúkne Adventné popoludnie v múzeu
Ako priblížila dokumentátorka múzea, od 14.00 h bude nádvorie múzea dejiskom vianočných trhov s pestrou ponukou darčekov a občerstvenia.
Autor TASR
Kremnica 29. novembra (TASR) - Koncert folkloristov, vianočné trhy či stretnutie s Mikulášom ponúkne Adventné popoludnie v múzeu, ktoré sa bude v druhú adventnú nedeľu 6. decembra konať v NBS - Múzeu mincí a medailí v Kremnici. Informovala o tom dokumentátorka múzea Miriam Kostrianová.
Ako priblížila, od 14.00 h bude nádvorie múzea dejiskom vianočných trhov s pestrou ponukou darčekov a občerstvenia. O 17.00 h sa na nádvorí pod holým nebom uskutoční adventný koncert Folklórneho súboru Partizán. V objatí historických múrov odznejú v jeho podaní vianočné koledy.
„Ani interiér múzea nezostane opustený. Deti sa po rozsvietení stromčeka na Námestí SNP presunú popod brány do múzea, kde zažijú Deň dobrých skutkov, aby sa na záver mohli stretnúť s Mikulášom,“ doplnila Kostrianová s tým, že celé podujatie pripraví Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici a divadelníci z regiónu.
Ako priblížila, od 14.00 h bude nádvorie múzea dejiskom vianočných trhov s pestrou ponukou darčekov a občerstvenia. O 17.00 h sa na nádvorí pod holým nebom uskutoční adventný koncert Folklórneho súboru Partizán. V objatí historických múrov odznejú v jeho podaní vianočné koledy.
„Ani interiér múzea nezostane opustený. Deti sa po rozsvietení stromčeka na Námestí SNP presunú popod brány do múzea, kde zažijú Deň dobrých skutkov, aby sa na záver mohli stretnúť s Mikulášom,“ doplnila Kostrianová s tým, že celé podujatie pripraví Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici a divadelníci z regiónu.