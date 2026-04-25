Koncert mladosti v Pezinku budú avizovať i sprievodné podujatia
Za Koncertom mladosti v rokoch 1976 a 1977 v Pezinku stáli najmä Pavol Boriš a Ladislav Snopko.
Autor TASR
Pezinok 25. apríla (TASR) - Plánované podujatie, ktoré na konci júna pripomenie 50. výročie Koncertu mladosti v Pezinku, bude avizovať séria aktivít. Pripomenú okolnosti i atmosféru prvého festivalu pod holým nebom v bývalom Československu. Informuje o tom mesto Pezinok.
„Budú to výstavy i stretnutia s hlavnými aktérmi a ľuďmi, ktorí boli pri tom,“ spresnil vedúci referátu komunikácie Mestského úradu v Pezinku Michal Lukáč. Prvým z nich bude 20. mája v Dome kultúry Pezinok vernisáž výstavy Jaroslav Prokop: Portrét jedného hudobního festivalu aneb Pezinok 1976. O deň neskôr sa uskutoční na rovnakom mieste diskusia určená predovšetkým pre stredné školy a mládežnícke organizácie. „Mladým ľuďom priblíži príbeh festivalu, ktorý vznikol z odvahy, nadšenia a túžby po slobodnej kultúre,“ priblížil Lukáč.
Podujatia spred polstoročia pripomenie i ďalšia výstava fotografií vo štvrtok 4. júna v Mestskom múzeu v Pezinku. V ten istý deň večer sa v pezinskej radnici uskutoční diskusia s hlavnými aktérmi Koncertov mladosti 1976 - 1977.
Za Koncertom mladosti v rokoch 1976 a 1977 v Pezinku stáli najmä Pavol Boriš a Ladislav Snopko. Festival, neskôr označovaný za československý Woodstock, sa stal symbolom slobody, hudby, generačnej energie a odvahy. Na pezinskom amfiteátri sa vtedy stretli osobnosti folku, rocku aj džezu. „Sprievodné výstavy a diskusie sú pozvánkou vrátiť sa k tomuto príbehu ešte pred veľkým finále. Koncert mladosti 1976 - 2026 sa uskutoční 27. júna v pezinskom amfiteátri,“ dodal Lukáč.
