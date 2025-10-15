< sekcia Regióny
Koncert v Prešove priblíži francúzsku barokovú hudbu
Uskutoční sa v rámci Artis festivalu komornej hudby 2025 v nedeľu 19. októbra v priestoroch Evanjelického a.v. chrámu Svätej Trojice.
Autor TASR
Prešov 15. októbra (TASR) - Francúzsku barokovú hudbu v podaní súboru Il Cuore Barocco, ktorý sa špecializuje na historicky poučenú interpretáciu hudby baroka a klasicizmu, ponúkne koncert, ktorý sa uskutoční v rámci Artis festivalu komornej hudby 2025 v nedeľu 19. októbra v priestoroch Evanjelického a.v. chrámu Svätej Trojice v Prešove. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Koncert predstaví diela piatich francúzskych barokových skladateľov - Jean-Marie Leclaira, Michela Blaveta, Françoisa Couperina, Pierre-Gabriela Buffardina a Michela Correttea.
„Títo skladatelia pôsobili na dvore Ľudovíta XIV., okrem komponovania sa venovali aj výrobe hudobných nástrojov, písaniu hudobných traktátov či pedagogickej činnosti. Ich rôznorodé umelecké profily dodávajú dramaturgii programu farebnosť a pestrosť,“ priblížila Šitárová.
Hudba týchto piatich velikánov zaznie v podaní súboru Il Cuore Barocco na kópiách dobových nástrojov a v nízkom francúzskom ladení. Tento tónový štandard podľa Šitárovej zásadne mení farbu i charakter hudby, čo je aj hlavným cieľom projektu - priblížiť poslucháčom originálne znenie francúzskeho barokového repertoáru.
Súbor Il Cuore Barocco tvorí Mária Posch (baroková priečna flauta), Peter Zelenka, Adam Szendrei (barokové husle), Michal Raitmajer (viola da gamba), Adam Štefunko (čembalo) a Richard Závada (teorba).
Ansámbel vznikol v roku 2010 a postupne sa vyprofiloval na profesionálne teleso. Za sebou má množstvo úspešných koncertov doma aj v zahraničí. Il Cuore Barocco pravidelne spolupracuje so slovenskými i zahraničnými hosťami a sólistami.
Koncert predstaví diela piatich francúzskych barokových skladateľov - Jean-Marie Leclaira, Michela Blaveta, Françoisa Couperina, Pierre-Gabriela Buffardina a Michela Correttea.
„Títo skladatelia pôsobili na dvore Ľudovíta XIV., okrem komponovania sa venovali aj výrobe hudobných nástrojov, písaniu hudobných traktátov či pedagogickej činnosti. Ich rôznorodé umelecké profily dodávajú dramaturgii programu farebnosť a pestrosť,“ priblížila Šitárová.
Hudba týchto piatich velikánov zaznie v podaní súboru Il Cuore Barocco na kópiách dobových nástrojov a v nízkom francúzskom ladení. Tento tónový štandard podľa Šitárovej zásadne mení farbu i charakter hudby, čo je aj hlavným cieľom projektu - priblížiť poslucháčom originálne znenie francúzskeho barokového repertoáru.
Súbor Il Cuore Barocco tvorí Mária Posch (baroková priečna flauta), Peter Zelenka, Adam Szendrei (barokové husle), Michal Raitmajer (viola da gamba), Adam Štefunko (čembalo) a Richard Závada (teorba).
Ansámbel vznikol v roku 2010 a postupne sa vyprofiloval na profesionálne teleso. Za sebou má množstvo úspešných koncertov doma aj v zahraničí. Il Cuore Barocco pravidelne spolupracuje so slovenskými i zahraničnými hosťami a sólistami.