Koncert v Trnave podporí obnovu pamätníka nenarodeným deťom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vystúpi speváčka Katarína Mojžišová, súčasťou večera bude aj umelecký program s gitarovým sprievodom, priblížili organizátori.

Autor TASR
Trnava 21. januára (TASR) - Výťažok z benefičného koncertu, ktorý sa uskutoční v sobotu 31. januára vo františkánskom kostole v Trnave, bude venovaný na obnovu pamätníka nenarodeným deťom. Pamätník nachádzajúci sa na cintoríne na Kamennej ceste poškodil počas minuloročných „dušičiek“ požiar.

Začiatok benefičného koncertu je naplánovaný na 19.00 h. Vystúpi speváčka Katarína Mojžišová, súčasťou večera bude aj umelecký program s gitarovým sprievodom, priblížili organizátori.

Pamätník na trnavskom cintoríne slávnostne odhalili v decembri 2022. O jeho postavenie sa dlhodobo usilovalo združenie Naše MesTTo. Ústredným motívom je súsošie zobrazujúce plačúcu matku podopieranú manželom. Jeho autorom je Martin Hudáček. Dieťa bolo zhotovené z priesvitného materiálu - symbolu večnosti.
