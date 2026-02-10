Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie bude patriť mladým umelcom

Na snímke Slovenská filharmónia. Foto: TASR

Sólistami večera budú piati študenti bratislavského konzervatória, laureáti domácich a medzinárodných interpretačných súťaží.

Bratislava 10. februára (TASR) - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (SF) bude v stredu 11. februára patriť mladým umelcom. Na úvodnom koncerte cyklu Junior sa predstavia členovia Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave a Speváckeho súboru študentov speváckeho odboru a študentov odboru hudobno-dramatického umenia pod taktovkou pedagóga Juraja Jartima. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.

Spresnila, že sólistami večera budú piati študenti bratislavského konzervatória, laureáti domácich a medzinárodných interpretačných súťaží - huslistka Mária Kovalčíková, sopranistka Natália Bolebruchová a traja klaviristi - Ondrej Sýkora a bratia Viktor a Martin Illésovci. „V ich interpretácii zaznie Koncert pre dva klavíry a orchester d mol Francisa Poulenca,“ avizuje SF koncert so začiatkom o 18.00 h.

Študentka druhého ročníka Mária Kovalčíková, ktorá sa venuje hre na husliach od svojich ôsmich rokov, uvedie po boku Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave tretí husľový koncert Francúza Camilla Saint-Saënsa z roku 1880, ktorý skladateľ venoval husľovému virtuózovi Pablovi de Sarasatemu.

Druhou sólistkou večera bude Natália Bolebruchová. V interpretácii študentky spevu zaznie ária Márie z opery Dcéra pluku Gaetana Donizettiho.

Z diela Camilla Saint-Saënsa je na programe aj Koncert č. 2 pre klavír a orchester op. 22 z roku 1868. Skomponoval ho ako 33-ročný a patrí k jeho najhranejším kompozíciám,“ uvádza filharmónia k dielu, ktoré zaznie v bratislavskej Redute v interpretácii Ondreja Sýkoru.

Po prestávke bude nasledovať Koncert pre dva klavíry a orchester d mol z roku 1932. „Predstavuje vrchol koncertnej tvorby Francisa Poulenca. Za klavírom budú sedieť bratia Viktor a Martin Illésovci,“ dodáva SF k programu, ktorý uzavrie dielo nórskeho skladateľa Edvarda Hagerupa Griega. „Preslávil sa aj dvomi suitami Peer Gynt. Prvá suita op. 46 nórskeho romantika bude hudobnou bodkou koncertu mladých,“ uzatvára filharmónia.
