< sekcia Regióny
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie bude patriť mladým umelcom
Sólistami večera budú piati študenti bratislavského konzervatória, laureáti domácich a medzinárodných interpretačných súťaží.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (SF) bude v stredu 11. februára patriť mladým umelcom. Na úvodnom koncerte cyklu Junior sa predstavia členovia Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave a Speváckeho súboru študentov speváckeho odboru a študentov odboru hudobno-dramatického umenia pod taktovkou pedagóga Juraja Jartima. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Spresnila, že sólistami večera budú piati študenti bratislavského konzervatória, laureáti domácich a medzinárodných interpretačných súťaží - huslistka Mária Kovalčíková, sopranistka Natália Bolebruchová a traja klaviristi - Ondrej Sýkora a bratia Viktor a Martin Illésovci. „V ich interpretácii zaznie Koncert pre dva klavíry a orchester d mol Francisa Poulenca,“ avizuje SF koncert so začiatkom o 18.00 h.
Študentka druhého ročníka Mária Kovalčíková, ktorá sa venuje hre na husliach od svojich ôsmich rokov, uvedie po boku Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave tretí husľový koncert Francúza Camilla Saint-Saënsa z roku 1880, ktorý skladateľ venoval husľovému virtuózovi Pablovi de Sarasatemu.
Druhou sólistkou večera bude Natália Bolebruchová. V interpretácii študentky spevu zaznie ária Márie z opery Dcéra pluku Gaetana Donizettiho.
„Z diela Camilla Saint-Saënsa je na programe aj Koncert č. 2 pre klavír a orchester op. 22 z roku 1868. Skomponoval ho ako 33-ročný a patrí k jeho najhranejším kompozíciám,“ uvádza filharmónia k dielu, ktoré zaznie v bratislavskej Redute v interpretácii Ondreja Sýkoru.
Po prestávke bude nasledovať Koncert pre dva klavíry a orchester d mol z roku 1932. „Predstavuje vrchol koncertnej tvorby Francisa Poulenca. Za klavírom budú sedieť bratia Viktor a Martin Illésovci,“ dodáva SF k programu, ktorý uzavrie dielo nórskeho skladateľa Edvarda Hagerupa Griega. „Preslávil sa aj dvomi suitami Peer Gynt. Prvá suita op. 46 nórskeho romantika bude hudobnou bodkou koncertu mladých,“ uzatvára filharmónia.
Spresnila, že sólistami večera budú piati študenti bratislavského konzervatória, laureáti domácich a medzinárodných interpretačných súťaží - huslistka Mária Kovalčíková, sopranistka Natália Bolebruchová a traja klaviristi - Ondrej Sýkora a bratia Viktor a Martin Illésovci. „V ich interpretácii zaznie Koncert pre dva klavíry a orchester d mol Francisa Poulenca,“ avizuje SF koncert so začiatkom o 18.00 h.
Študentka druhého ročníka Mária Kovalčíková, ktorá sa venuje hre na husliach od svojich ôsmich rokov, uvedie po boku Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave tretí husľový koncert Francúza Camilla Saint-Saënsa z roku 1880, ktorý skladateľ venoval husľovému virtuózovi Pablovi de Sarasatemu.
Druhou sólistkou večera bude Natália Bolebruchová. V interpretácii študentky spevu zaznie ária Márie z opery Dcéra pluku Gaetana Donizettiho.
„Z diela Camilla Saint-Saënsa je na programe aj Koncert č. 2 pre klavír a orchester op. 22 z roku 1868. Skomponoval ho ako 33-ročný a patrí k jeho najhranejším kompozíciám,“ uvádza filharmónia k dielu, ktoré zaznie v bratislavskej Redute v interpretácii Ondreja Sýkoru.
Po prestávke bude nasledovať Koncert pre dva klavíry a orchester d mol z roku 1932. „Predstavuje vrchol koncertnej tvorby Francisa Poulenca. Za klavírom budú sedieť bratia Viktor a Martin Illésovci,“ dodáva SF k programu, ktorý uzavrie dielo nórskeho skladateľa Edvarda Hagerupa Griega. „Preslávil sa aj dvomi suitami Peer Gynt. Prvá suita op. 46 nórskeho romantika bude hudobnou bodkou koncertu mladých,“ uzatvára filharmónia.