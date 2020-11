Koncertom cez internet sa začínajú adventné podujatia vo Zvolene

Zvolen 29. novembra (TASR) – Sprostredkovaným koncertom zo siene Zvolenského zámku sa v nedeľu začínajú adventné podujatia, ktoré pre svojich obyvateľov pripravilo mesto Zvolen. „Aj my sme sa prispôsobili súčasnej situácii a presťahovali sme kultúru na internet. Už túto nedeľu začíname na našom youtubovom kanáli s prvým adventným koncertom a takto budeme pokračovať počas všetkých štyroch predvianočných nedieľ,“ informoval o tom TASR hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



O týždeň v nedeľu budú môcť ľudia sledovať druhý adventný koncert, predstavia sa spevácky zbor z Očovej a sláčikové kvarteto. Tretí koncert s názvom Moyzesovo kvarteto bude v nedeľu 13. decembra. Sériu ukončí v nedeľu 20. decembra koncert, v ktorom dostanú priestor akordeón, kontrabas a klavír. Všetky štyri koncerty sa začínajú o 16.30 h, vysielať ich budú z Kráľovskej siene Zvolenského zámku.



Keďže v súčasnosti platia na Slovensku prísne protiepidemické opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, predvianočný program obohatí samospráva ďalšími piatimi prenosmi z koncertov na Starej radnici. Odkaz na každé živé vysielanie nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta a aj na YouTube Mesto Zvolen.



Mesto na námestí v piatok (27. 11.) otvorilo pre svojich obyvateľov a aj návštevníkov tradičnú vianočnú dedinu. Pripravené sú stánky, vyrezávaný betlehem a aj svetielka hviezdneho neba. V obmedzenej forme dokonca ostalo aj občerstvenie, a to vrátane punču.



„Samozrejmosťou je pohyb v priestoroch dediny s rúškom i dodržiavanie potrebných odstupov. Hygienické požiadavky musia splniť aj predajcovia,“ spomenul hovorca.



Vianočný stromček na zvolenskom námestí rozsvietia v nedeľu 6. decembra. V tento deň medzi 15.30 h a 16.30 h budú môcť deti stretnúť Mikuláša, ako sa spoločne so sprievodom prechádza po námestí.