Koncerty Slovenskej filharmónie pokračujú pod taktovkou D. Raiskina

Bratislava 11. decembra (TASR) - Symfonické koncerty Slovenskej filharmónie (SF) pokračujú vo štvrtok (12. 12.) a a v piatok (13. 12.) pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina. Zaznejú diela Jeana Sibelia, Péterisa Vasksa a Johanessa Brahmsa. Sólistom večerov bude 1. koncertný majster Jarolím Emmanuel Ružička.



"Pred piatkovým koncertom sa uskutoční druhé predkoncertné stretnutie so šéfdirigentom Danielom Raiskinom s pútavým rozprávaním o programe koncertu," avizuje tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova stretnutie so začiatkom o 18.15 h vo foyeri filharmónie.



Pripomína, že šéfdirigent SF pravidelne vo svojich programoch uvádza diela súčasného lotyšského autora Péterisa Vasksa. "Jeho hudba sa vždy pre mňa vyznačovala zvláštnym napätím, emocionalitou, duchovnou silou a hlavne neskutočnou pravdivosťou a čistotou. Zdá sa mi, že táto vnútorná duchovná čistota, ktorú vyžaruje hudba Péterisa Vasksa, je odrazom jeho spojenia s prírodou: je to farba oblohy, zvuk morských vĺn, šuchot lístia v lese, spev vtákov," vysvetľuje Raiskin. Na decembrovej dvojici koncertov zaznie Vasksove ďalšie dielo Osamelý anjel. Sólový part uvedie 1. koncertný majster orchestra SF Jarolím Emmanuel Ružička.



Program doplnia dve symfónie. Návštevníci koncertov si vypočujú Symfóniu č. 7 C dur, op. 105 fínskeho skladateľa Jeana Sibelia. "Jeho bohatý hudobný odkaz okrem siedmich symfónií obsahuje symfonické básne, piesňové cykly, suity, zbory, množstvo piesňových cyklov, komorných skladieb a jednu operu," približuje Tolstova.



Koncert uzavrie Symfónia č. 4 e mol, op. 98 Johannesa Brahmsa, ktorý svoje symfónie komponoval v rokoch 1876 až 1885. "Prvý symfonický opus skomponoval ako 43-ročný. Predchádzalo mu 70 opusov. Jeho posledná Symfónia č. 4 e mol vznikla v rokoch 1884 a 1885," dodáva filharmónia k dielu, ktoré v premiére uviedli 25. októbra 1885 pod Brahmsovou taktovkou. Následne zaznelo na koncertnom turné orchestra v Holandsku aj Nemecku a vo Viedni bola uvedená o rok neskôr.