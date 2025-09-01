< sekcia Regióny
Koncerty vo Dvorane sú venované 50. výročiu vzniku Moyzesovho kvarteta
Bratislava 1. septembra (TASR) - Koncertná sieň Dvorany Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave bude v pondelok miestom úvodného koncertu z cyklu komorných koncertov, ktoré sú tento rok venované 50. výročiu vzniku Moyzesovho kvarteta.
Na profilovom koncerte so začiatkom o 18.00 h sa jubilujúce kvarteto predstaví so svojím ťažiskovým repertoárom, ktorý zahŕňa majstrovské diela slávnych skladateľov ako sú Beethoven, Haydn, Dvořák, Hummel a Ravel. V programe nechýbajú diela slovenských autorov, ktorí tvoria neoddeliteľnú a významnú zložku repertoáru kvarteta. „Pozvanie na koncerty prijala známa moderátorka Iveta Malachovská, ktorá sa postará o to, aby bol koncert hudobným i na informácie bohatým zážitkom,“ avizujú organizátori koncertu s tým, že vo vstupoch moderátorky sa poslucháči oboznámia s historickými míľnikmi kvarteta, dôležitými bodmi umeleckej kariéry, ale aj zážitkami a spomienkami.
Vstupné je dobrovoľné.
Ďalšie vystúpenia Moyzesovho kvarteta v rámci 20. ročníka komorných koncertov vo Dvorane sa uskutočnia 19. októbra, 16. novembra a 7. decembra.
Moyzesovo kvarteto vzniklo v roku 1975 počas štúdií jeho zakladajúcich členov na Konzervatóriu v Bratislave a meno významného slovenského skladateľa Alexandra Moyzesa prijalo v roku 1981. Kvarteto má na svojom konte laureátske tituly z domácich aj medzinárodných súťaží a viacero ocenení. Spolupracovalo s významnými svetovými aj domácimi umelcami a ansámblami. Moyzesovci reprezentovali slovenskú hudobnú kultúru takmer v celej Európe, ale aj v Japonsku, Indii, Maroku, USA a na Kube. Významné uznanie získali aj v oblasti nahrávacej činnosti, nahrali desiatky CD albumov a realizovali viacero nahrávok pre Slovenský rozhlas i zahraničné rozhlasové spoločnosti.
