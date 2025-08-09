< sekcia Regióny
Končí príprava na výstavbu cyklotrasy medzi Zvolenom a B.Bystricou
Cyklisti môžu v súčasnosti jazdiť po takzvanej rodinnej cestičke, ktorá je medzi Zvolenom a Sliačom.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v súčasnosti končí s prípravami na výstavbu úseku cyklotrasy medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Bude to od Vlkanovej po prístav Geronimo v dĺžke 1,3 kilometra. TASR o tom informoval podpredseda BBSK pre regionálny rozvoj Ján Beljak.
Dodal, že výstavba by sa mala začať najneskôr na začiatku jesene tohto roka a financovať ju budú z plánu obnovy. Predpokladaná suma celkovej investície je 700.000 eur s DPH. Sú v nej prípravné a stavebné práce i výkup a nájom pozemkov. Spomenul, že na ďalších úsekoch plánovanej cesty pre cyklistov medzi Zvolenom a Banskou Bystricou pokračuje majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov. „Ich financovanie a výkup budeme riešiť aj na septembrovom rokovaní Zastupiteľstva BBSK,“ objasnil.
Ako uviedol, kraj robí všetky kroky tak, aby sa v ďalšom roku mohlo začať s budovaním úseku medzi Sliačom a Vlkanovou. „Verím, že skoro bude nasledovať aj ten posledný úsek od prístavu Geronimo po banskobystrickú miestnu časť Iliaš,“ zhrnul.
Cyklisti môžu v súčasnosti jazdiť po takzvanej rodinnej cestičke, ktorá je medzi Zvolenom a Sliačom. Šírka trasy je v momentálne približne dva metre a plán je rozšíriť ju na približne 3,5 metra. Bude to však nová cesta, ktorá vznikne pod súčasnou, zo západnej strany hrádze. Na tú existujúcu v budúcnosti nadviažu plánované úseky cyklocesty, ktorá by mala spojiť Zvolen s Banskou Bystricou. Potom vybudujú novú pod hrádzou. „Začína sa tiež majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov úseku od zvolenskej časti Rákoš po mliekareň vo Zvolene,“ konštatoval.
Informácie o trasách pre cyklistov v BBSK sú dostupné na stiahnutie do smart telefónov. Umožňuje to platforma na webe www.zahoramizadolami.sk. V Banskobystrickom kraji je viac ako 4000 kilometrov značených cyklotrás. Patria tam aj Krížna vo Veľkej Fatre a Kráľova hoľa v Nízkych Tatrách, čo sú v rámci Slovenska najvyššie položené miesta dostupné po značených trasách.
