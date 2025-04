Končí sa skialpinistická sezóna, začne platiť sezónna uzávera

Vysoké Tatry 15. apríla (TASR) - V Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v utorok oficiálne končí skialpinistická sezóna. V praxi to znamená, že pohyb na vyhradených miestach a v areáloch určených na skialpinizmus, horolezectvo a zimnú turistiku bude od stredy 16. apríla zakázaný. Informovala o tom hovorkyňa Správy TANAP-u Nina Obžutová. V dolinách sa začína po zimnom spánku prebúdzať príroda a svoje mláďatá už o pár týždňov postupne vyvedú svište aj kamzíky.



„Návštevníci Tatier by si mali uvedomiť, že aj príroda si potrebuje pred letom oddýchnuť. Práve počas pekných jarných dní skialpinisti vyhľadávajú posledné zasnežené žľaby a tým tatranské endemity, svište i kamzíky vyrušujú,“ upozornil vedúci oddelenia strážnej služby Správy TANAP-u Róbert Javorský.



Svišťom sa začína obdobie párenia, čiže hľadania si nových lások špecifickými milostnými rituálmi. V jarných mesiacoch a pred začiatkom letnej turistickej sezóny musia ešte stihnúť aj priviesť nerušene na svet svoje mláďatá. Sú pritom schopné párenia len niekoľko hodín. Ich vyrušenie môže mať za následok až neschopnosť priviesť na svet potomstvo.



„Zároveň je veľmi dôležité nerušiť kamzíky, lebo v tomto období sú samice vysoko gravidné. Aby kamzica ukrytá nerušene priviedla na svet svoje mláďa, oddelí sa od stáda," dodala Obžutová s tým, že aj vtáctvo hniezdi v jarnom období, napríklad orol skalný či sokol sťahovavý. Uzávera aj im zabezpečuje priestor a pokoj na tento prirodzený prírodný cyklus. Na jar, keď sa topí sneh, je pôda veľmi mäkká a náchylná na eróziu. Pohyb turistov alebo skialpinistov môže spôsobiť aj dlhodobé poškodenie vegetácie.



Vyhradené miesta a areály na zimné športy definuje návštevný poriadok TANAP-u. Porušovanie sezónnej uzávery bude stráž prírody kontrolovať priamo v teréne, previnilcom hrozia sankcie až do výšky 300 eur.