Končiaci študenti veterinárskeho lekárstva začnú s praktickou výučbou

Košice 21. februára (TASR) - Študenti posledného ročníka študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach začnú od pondelka 22. februára s blokovou praktickou výučbou prezenčnou formou. Umožnilo to rozhodnutie hlavného hygienika, v ktorom akceptoval žiadosť univerzít umožniť realizáciu nevyhnutnej praktickej výučby študentov stojacich pred štátnou záverečnou skúškou. TASR o tom informovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.



"Odporúčanie hlavného hygienika prišlo v hodine dvanástej, pretože študenti končiacich ročníkov musia absolvovať presne stanovený rozsah klinickej praxe, aby mohli pristúpiť k štátnej záverečnej skúške," uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová. Na prezenčnú blokovú výučbu na klinikách by tak malo v pondelok nastúpiť 118 slovenských študentov, 47 končiacich zahraničných študentov nastúpi na prezenčnú výučbu od 8. marca po tom, čo absolvujú povinnú dvojtýždňovú karanténu po príchode na Slovensko.



"Prezenčná bloková výučba sa uskutoční v malých skupinách maximálne do šesť osôb vrátane učiteľa podľa rozpisu príslušnej kliniky," priblížila Bobriková pravidlá výučby s tým, že študenti sa budú musieť pri vstupe na pracovisko každé štyri dni preukazovať negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 a dodržiavať tiež ďalšie protiepidemické opatrenia. Prísny režim bude platiť i na študentských internátoch.