Koncom leta by mali do Bratislavy doraziť prvé megatrolejbusy

Bratislava 21. júna (TASR) - Do Bratislavy by mali koncom leta doraziť prvé 24-metrové megatrolejbusy. Po vykonaní potrebných skúšok ich mestský dopravca následne nasadí do premávky. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informuje na sociálnej sieti.



"Niektoré karosérie sú už hotové a aktuálne do nich vo výrobnom závode montujú elektrickú výzbroj," konštatuje mestský dopravca.



Dvojkĺbové trolejbusy sú súčasťou avizovaného rozširovania trolejbusovej dopravy. Okrem nich očakáva dopravný podnik ešte 18-metrové a 12-metrové hybridné trolejbusy. Cieľom je transformovať niektoré autobusové linky na trolejbusové.