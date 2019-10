Koncom septembra bolo v Bratislave 1732 voľných bytov v novostavbách

Bratislava 30. októbra (TASR) – Ku koncu septembra 2019 sa na realitnom trhu v Bratislave nachádzalo len 1732 voľných bytov v novostavbách, konštatujú analytici z Bencont Investments. Oproti predchádzajúcemu kvartálu zaznamenali prepad ponuky o 10,26 %, zatiaľ čo medziročný prepad bol vo výške 45,6 %. Médiá o tom v stredu informovala spoločnosť.



Priemerná cena voľných bytov ku koncu septembra dosiahla nový rekord 3.095 eur/meter štvorcový (m2) s DPH. Rast cien pokračoval aj v 3. štvrťroku a dosiahol 12,3 % medziročne. Spôsobilo ho zvyšovanie cien v existujúcich projektoch, no výrazný podiel na ňom má skutočnosť, že sa z ponuky vytráca stredný segment bývania, ktorý zastupujú veľké projekty s cenami pod alebo okolo priemeru trhu.



„Práve tento segment tvoril v roku 2017 väčšinu ponuky, zatiaľ čo v súčasnosti spomínané projekty disponujú podstatne nižšou, respektíve žiadnou ponukou bytov. Naopak, projekty s nadpriemernými cenami v prémiovejších lokalitách sa vypredávajú pomalšie, keďže cenovo oslovujú užšiu klientelu. Tie v ponuke ostávajú dlhšie a vytvárajú tak nátlak na rast priemernej ceny,“ konštatujú analytici.



Rast jednotkovej ceny a aj rozlohy bytov sa podľa hlavného analytika spoločnosti Rudolfa Bruchánika premietajú v ešte väčšom raste ich absolútnej ceny, ktorá je pre kupujúceho rozhodujúca. „Hoci cenový rast nebude pretrvávať donekonečna, kým nedôjde k obnoveniu ponuky, najmä v strednom segmente bývania, ceny ešte veľmi pravdepodobne porastú. Na obzore sa však črtá viacero veľkých projektov, ktoré by ponuku mali doplniť o nové byty, no developeri stále zápasia s povoľovacím procesom,“ uviedol analytik s tým, že ak by do ponuky postupne vstúpil väčší objem bytov, rast cien by sa stabilizoval. V blízkom čase, do jedného roka, však takúto situáciu analytici nepredpokladajú a očakávajú skôr pokračovanie rastu cien v rozmedzí 5 až 10 % medziročne.



Okrem priemernej ceny bytov takisto pokračoval aj trend rastu priemernej rozlohy. Tá dosiahla až 71,14 m2, čo je najvyššie číslo od roku 2014. Za týmto trendom do značnej miery stojí takisto vypredávanie stredného segmentu bývania, ktorý tvoria predovšetkým menšie 2- a 3-izbové byty. Tie sa pre menší rozmer predávajú za nižšiu absolútnu cenu a oslovujú väčšie množstvo kupujúcich.



Z hľadiska predaja bolo v Bratislave počas 3. štvrťroka zaznamenaných 638 predaných bytov v novostavbách. Trend v poklese počtu predaných bytov tak pokračoval a objem predaja pripomínal údaje z roku 2014, keď sa realitný trh stále nachádzal v pokrízovom stave. Výber bytov sa značne zmenšil a stále väčšiu časť ponuky tvoria byty tzv. ležiaky, ktoré sa z dôvodu zlých dispozícií alebo vysokej ceny predávajú pomalšie. Stredný segment, naopak, zastáva čoraz menší podiel na ponuke a prirodzene klesá tak aj predaj bytov, pripomínajú analytici.



V porovnaní s ponukou voľných bytov sa v priemere predávali menšie a jednotkovo aj absolútne lacnejšie byty. Priemerná cena na m2 vrátane DPH bola o 258 eur nižšia, priemerná rozloha o 4 m2 nižšia a priemerná absolútna cena nižšia až o 32.000 eur. Najpredávanejšie boli tradične 2-izbové byty, ktoré tvorili 42,6 % celkového predaja. Trojizbové byty tvorili 31,5% a zvyšok patril 1- a 4-izbovým bytom s podielom okolo 12,5 %. Medzi najpredávanejšie projekty v 3. štvrťroku patrili projekty Slnečnice v mestskej časti Petržalka, Discovery Residence a Omnia v mestskej časti Ružinov.



Pokračujúci rast cien na realitnom trhu v Bratislave v 3. štvrťroku 2019 nebol prekvapením. „Prvým zásadným dôvodom cenového rastu je klesajúca ponuka a vytrácajúci sa segment stredného bývania. Pokles ponuky prirodzene vytvára podmienky pre cenový rast, pokiaľ nie je sprevádzaný ešte výraznejším poklesom dopytu,“ uviedli analytici s tým, že dopyt síce poklesol, nie však v takej miere ako ponuka. Druhým zásadným dôvodom pre rast cien novostavieb sú náklady na ich výstavbu.