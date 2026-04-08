< sekcia Regióny
Koncom týždňa sa uskutoční finále Junior Internet AMAVET 2026
V kategórii digitálne inovácie sa predstaví desať projektov – od vlastnej linuxovej distribúcie, cez mobilné aplikácie, online platformy až po inovatívne webové nástroje.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - V piatok a sobotu (10. - 11. 4.) sa na Fakule informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave uskutoční celoštátne finále súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET 2026. Autori vybraných 30 projektov predstavia svoje práce verejnosti i odbornej hodnotiacej komisii. TASR o tom informovala riaditeľka súťaže Barbora Cíchová.
„Odborná komisia ohodnotila online 116 prihlásených projektov od 139 autorov z celého Slovenska a vybrala 30 výnimočných prác v štyroch kategóriách - digitálne inovácie, design, text a content. Ich autori, žiaci základných a stredných škôl, predvedú svoje projekty pred odbornou hodnotiacou komisiou aj širšou verejnosťou. Každý jeden z nich si svojím postupom do finále už dokázal, že patrí medzi tú najlepšiu mladú generáciu tvorcov na Slovensku,“ priblížila Cíchová.
V kategórii digitálne inovácie sa predstaví desať projektov – od vlastnej linuxovej distribúcie, cez mobilné aplikácie, online platformy až po inovatívne webové nástroje. Kategória design prinesie deväť vizuálnych projektov - časopisy, portfóliá, ilustrácie aj komplexné vizuálne identity. V kategórii text bude možnosť prečítať a vypočuť si päť literárnych prác a kategória content predstaví šesť kreatívnych obsahových projektov zo sociálnych sietí a internetu.
„Príďte sa pozrieť na to, čo dokáže mladá generácia, keď dostane priestor tvoriť. Nechajte sa nadchnúť inovatívnymi nápadmi, pôsobivými vizuálmi aj odvážnymi myšlienkami, ktoré tieto mladé talenty prinášajú. Či už ste rodič, učiteľ, študent alebo jednoducho niekto, kto má rád inovácie a kreativitu, toto podujatie je práve pre vás,“ dodala Cíchová.
